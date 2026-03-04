Hindustan Hindi News
नशे में धुत महिला SI ने पुलिसवालों को पीटा, कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में जमकर बवाल

Mar 04, 2026 05:23 am IST Subodh Kumar Mishra
दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में नशे में धुत महिला एसआई ने जमकर बवाल काटा। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ महिला एसआई और उसके पति ने मारपीट की। कनॉट प्लेस थाने में एसआई और उसके पति पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल दोनों फरार हैं।

कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में नशे में धुत महिला एसआई ने जमकर बवाल काटा। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ महिला एसआई और उसके पति ने मारपीट की। घटना 12 फरवरी की है। कनॉट प्लेस थाने में एसआई और उसके पति पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल दोनों फरार हैं।

बिल देने से मना करने पर विवाद

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 12 फरवरी को महिला एसआई और उसका पति लार्ड ऑफ ड्रिंक रेस्तरां में पहुंचे। देर रात तक दोनों ने जमकर शराब पी। रेस्तरां प्रबंधन ने 4538 रुपये का बिल मांगा तो महिला एसआई ने पुलिस अधिकारी होने का रौब-गालिब कर बिल देने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और रेस्तरां कर्मी ने पीसीआर कॉल कर दी।

आसपास के लोग सहम गए

सूचना पर बीट कांस्टेबल गोपाल, हेडकांस्टेबल सुरेश और महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। नशे में धुत महिला एसआई ने गोपाल के संवेदनशील अंगों पर प्रहार कर दिया और वर्दी फाड़ दी। एसआई के पति ने सुरेश की पिटाई की और दांत से काट लिया। जब महिला कांस्टेबल ने बीच बचाव की कोशिश की तो एसआई ने उसे भी पीट दिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौच की। दोनों के नशे में होने के कारण आसपास के लोग सहम गए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों को किसी तरह से पुलिस स्टेशन लाया गया। यहां पर भी दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों का लेडी हार्डिंग अस्पताल में मेडिकल कराया गया। फिर पुलिसकर्मी के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

रेस्तरां में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दंपति नशे में धुत नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों को नोटिस किया था, लेकिन इसके बाद से वे फरार हैं। दाेनों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन जिसे खारिज कर दिया गया।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनका कहना था कि दंपति की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों में स्थित इनकेे संभावित ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की विभिन्न टीमें दबिश दे रही हैं। दोनों के बार में पुलिस टीम को सूचना मिली है, इनके आधार पर जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

