नशे में धुत बस ड्राइवर का आतंक, सड़क पर पांच वाहनों को मारी टक्कर; पुलिसकर्मी से की हाथापाई

गुरुग्राम के सेक्टर 10 खांडसा रोड पर गुरुवार को दोपहर करीब ढाई बजे एक निजी बस चालक ने जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार और बेकाबू बस ने एक के बाद एक पांच वाहनों में जोरदार टक्कर मार दी। इनमें तीन कार और दो बाइकों टक्कर मारकर सड़क पर अफरा-तफरी मचा दी। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा और सड़क पर लंबा जाम लग गया।

हादसे के बाद बस ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन एक कार के मालिक ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका पीछा किया। फिल्मी अंदाज में कार सवार ने अपनी गाड़ी बस के ठीक आगे लगाकर ड्राइवर को भागने से रोक दिया।

नशे में धुत ड्राइवर का हंगामा बस रुकते ही ड्राइवर ने नीचे उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और उसने वाहन मालिकों के साथ अभद्रता की। तुरंत ही स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

मौके पर पहुंची ईआरवी (आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन) टीम ने ड्राइवर को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन नशे में चूर ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों से भी उलझना शुरू कर दिया। उसने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और हाथापाई पर उतर आया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।