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नोएडा में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, स्टूडेंट्स को करते थे सप्लाई; 8 लाख की विदेशी 'ओजी' बरामद

May 04, 2026 12:24 pm ISTSubodh Kumar Mishra वार्ता, नोएडा
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नोएडा पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को दबोचा है। उनके कब्जे से करीब 8 लाख रुपए कीमत की विदेशी 'ओजी' बरामद किया गया है। आरोपी पारदर्शी पाउच में भरकर इसे पीजी, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों में रहने वाले छात्रों और युवाओं को सप्लाई करते थे।

नोएडा में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, स्टूडेंट्स को करते थे सप्लाई; 8 लाख की विदेशी 'ओजी' बरामद

नोएडा पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को दबोचा है। उनके कब्जे से करीब 8 लाख रुपए कीमत की विदेशी 'ओजी' बरामद किया गया है। आरोपी पारदर्शी पाउच में भरकर इसे पीजी, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों में रहने वाले छात्रों और युवाओं को सप्लाई करते थे।

उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 126 थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब पांच सौ ग्राम विदेशी मादक पदार्थ 'ओजी' (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग सात से आठ लाख रुपये बताई जा रही है।

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पुलिस ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि, यह कार्रवाई बीट पुलिसिंग और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम कुंवर (26 वर्ष) निवासी सेक्टर-1, कौशांबी, गाजियाबाद और नितिन चौहान (25 वर्ष) निवासी सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा के रूप में हुई है। दोनों को पुश्ता रोड, सेक्टर-94 के पास से दबोचा गया।

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जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। आरोपी इलेक्ट्रॉनिक कांटे से 'ओजी' को छोटे-छोटे हिस्सों में तौलकर पारदर्शी पाउच और लिफाफों में पैक करते थे। इसके बाद ये नशीले पदार्थ पीजी, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों में रहने वाले छात्रों और युवाओं को सप्लाई करते थे, जिससे उन्हें लगातार मांग और मोटा मुनाफा मिलता था।

पुलिस ने इनके पास से पांच सौ ग्राम विदेशी 'ओजी' (गांजा) दो मोबाइल फोन, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटा,सप्लाई में प्रयुक्त कार (होंडा सिटी) , बीस पॉलिथीन एवं सोलह पैकिंग लिफाफे बरामद किए हैं।

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पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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