दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला; कोल्ड्रिफ कफ सिरफ की बिक्री पर रोक; बड़े ऐक्शन की तैयारी

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरफ के बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश में दावा किया गया है कि दवा में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल (डीईजी) की अधिक मात्रा पाई गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 08:41 PM
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप से मौत के बाद दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरफ के बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने छह अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा है कि इस दवा में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल (डीईजी) की अधिक मिलावट पाई गई है। इसलिए दवा विक्रेता इस कफ सिरप को किसी को न बेचें।

मेडिकल स्टोर्स को रिकॉर्ड रखने के निर्देश

साथ ही दवा विक्रेताओं को हर तरह के कफ सिरप का रिकार्ड रखने का निर्देश दिया है और आदेश का पालन नहीं होने की सूरत में कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मेडिकल स्टोर्स को सख्त आदेश

विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि दवा विक्रेता ऐसे किसी कफ सिरप के बिक्री न करें जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम दवा व प्रसाधन अधिनियम के तहत स्वीकृत नहीं है।

बड़े पैमाने पर सैंपल उठाने की तैयारी

सूत्रों की मानें तो ड्रग कंट्रोल विभाग ने दिल्ली में कफ सिरप की गुणवत्ता जांच के लिए बड़े स्तर पर उसके सैंपल उठाने की तैयारी की है।अगले कुछ दिनों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से कफ सिरप के सैंपल की गुणवत्ता जांच की जाएगी।

इन केमिकल की मात्रा की होगी जांच

इस दौरान यह देखा जाएगा कि उसमें डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल (डीईजी) और इथाइलिन ग्लाइकॉल (ईजी) जैसे रसायन की मात्रा कितनी है।

गुणवत्ता जांच की जाएगी

ड्रग कंट्रोल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैसे तो नियमित तौर पर दवाओं की गुणवत्ता निगरानी का काम होता है। इस दौरान तर तरह की दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं लेकिन ताजा घटना क्रम के मद्देनजर कफ सिरप की विशेष तौर पर गुणवत्ता जांच की जाएगी।

एडजुबेंट के रूप में मिलाती हैं कंपनियां

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने अपने एक बयान में कहा है कि डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल (डीईजी) व इथाइलिन ग्लाइकॉल (ईजी) सस्ता होने के कारण दवा कंपनियां इसे कफ सिरप में एडजुबेंट के रूप में मिलाती हैं। यह सेहत के लिए नुकसानदायक है।