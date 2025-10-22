ड्रग की लत ने बनाया लुटेरा, दिल्ली में वेब सीरीज देखकर की लूट; 1 नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

संक्षेप: नाबालिग लड़के ने बताया कि वे अपनी ड्रग की लत को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने आए थे और कथित तौर पर एक वेब सीरीज से मोटीवेट होकर घटना को अंजाम दिया था।

दिल्ली पुलिस ने हथियारबंद लूट का एक मामला सुलझाया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक नाबालिग भी हिरासत में लिया गया है। नाबालिग लड़के ने बताया कि वे अपनी ड्रग की लत को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने आए थे और कथित तौर पर एक वेब सीरीज से मोटीवेट होकर घटना को अंजाम दिया था।

पकड़े गए तीनों आरोपियों के नाम हैं- फैजान (20), अरमान मलिक (20) और 16 साल का नाबालिग लड़का। इन लोगों को 12 अक्टूबर को मनोहर लाल की शिकायत मिलने के बाद पकड़ा गया था। मनोहर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में अशोक कुमार जैन नाम के एक व्यक्ति की कपड़े की दुकान पर काम करता है।

डीसीपी (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बुधवार के मुताबिक, मनोहर रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद करके अपने मालिक के साथ घर लौट रहा था। उसके पास दो बैग थे। उनमें से एक बैग में करीब 1.10 लाख रुपये कैश था। जब वे घर जा रहे थे, तो तीन नकाबपोश लोगों ने उन्हें रोक लिया। एक आरोपी ने मनोहर लाल पर पिस्तौल तान दी, जबकि बाकी ने बैग छीन लिए। जब मनोहर ​​लाल ने विरोध किया, तो पिस्तौल के बट से उसके सिर पर कई बार वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 300 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज को एनालाइज किया और संदिग्धों के भागने के रास्ते का पता लगाया। अधिकारी ने बताया, टीम ने क्राइम में इस्तेमाल किए गए एक स्कूटर की पहचान की, जो कासिम मिर्जा नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। पूछताछ के दौरान, कासिम ने कहा कि उसने स्कूटर अपने दोस्त अरमान को उधार दिया था, जिसने बताया कि उसने इसे अपने जान-पहचान वाले फैज़ान को दे दिया था।

इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, पुलिस ने पहले फैज़ान को गिरफ्तार किया और क्राइम में इस्तेमाल किया गया स्कूटर बरामद किया। आगे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अरमान के साथ-साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक ज़िंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और लूटे गए पैसे का कुछ हिस्सा बरामद किया गया।