गाजियाबाद: ड्रोन का खौफ, पहरा देने वालों को पुलिस ने पकड़ा; मोदीनगर में हंगामा

गाजियाबाद के मोदीनगर में ड्रोन उड़ने के दावों के बीच स्थानीय युवक रात को पहरा दे रहे हैं। इन्हीं कौतूहल और कथित अफवाहों के बीच मोदीनगर में पुलिस और आम लोगों के बीच रविवार रात को माहौल तनावपूर्ण हो गया।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 10 Aug 2025 10:59 PM
गाजियाबाद के मोदीनगर में लोग रात के समय ड्रोन उड़ने का दावा कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग ड्रोन की दहशत के चलते रात को पहरा भी दे रहे हैं। इन्हीं कौतूहल और कथित अफवाहों के बीच मोदीनगर में रविवार रात को पुलिस और आम लोगों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जाता है कि पुलिस ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन की दहशत के चलते जगतपुरी कॉलोनी में पहरा दे रहे युवकों को हिरासत में ले लिया। इससे लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया।

युवकों को हिरासत में लेने से गुस्साए लोगों ने निवाड़ी रोड़ पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस रात में गश्त नहीं कर रही है। इतना ही नहीं वह पहरा देने वाले युवकों को पकड़ भी रही है। लोगों का कहना है कि रात के वक्त आसमान में उड़ रहे ड्रोन के चलते युवक रात को पहरा दे रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने कहा कि जगतपुरी कॉलोनी में रविवार रात को लोग पहरा दे रहे थे। इसी बीच पुलिस आई और ड्रोन की अफवाह फैलाने की बात कहकर कुछ युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस युवकों को चौकी में ले गई। इसकी सूचना जैसे ही कॉलोनी के लोगों को मिली तो लोग जमा होकर निवाड़ी रोड पुलिस चौकी पर पहुंचे।

लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस से युवकों को हिरासत में लेने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बता सकी। इस बात से नाराज होकर लोगों ने निवाड़ी रोड पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। बीस मिनट तक जाम लगा रहने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बताया जाता है कि लोगों का हंगामा बढ़ने की सूचना जब थाने को मिली तो थानाप्रभारी नरेश शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर उनको शांत कराया। उन्होंने पूछताछ के बाद युवकों को छोड़ने का भरोसा भी दिया। तब कहीं जाकर लोगों ने जाम खोल दिया। इस बारे में जानकारी लेने के लिए एसीपी से संपर्क नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि गलतफहमी के चलते यह हंगामा हुआ।