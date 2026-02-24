Hindustan Hindi News
कौन हैं Reels वाली TTE मैडम मोनी, क्यों सोशल मीडिया पर हो रही इतनी चर्चा

Feb 24, 2026 04:30 pm ISTSudhir Jha
सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें'सबसे सुंदर टीटीई' कहकर तारीफ करते रहे तो कुछ यूजर्स ने ड्यूटी पर रील्स वाली कोताही का आरोप लगाकर उनकी आलोचना की। शिकायत मिलने के बाद डीआरएम दिल्ली ने फटकार लगाई।

इन दिनों सोशल मीडिया पर रेलवे की एक टीटीई की खूब चर्चा हो रही है। पहले लाइक्स और शेयर मिलने की वजह से और अब रेलवे की फटकार को लेकर। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें'सबसे सुंदर टीटीई' कहकर तारीफ करते रहे तो कुछ यूजर्स ने ड्यूटी पर रील्स वाली कोताही का आरोप लगाकर उनकी आलोचना की। तारीफ और आलोचना के बीच बात पहुंच गई रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों तक जिसके बाद टीटीआई पर ऐक्शन हो गया है।

दरअसल, जिस टीटीई की बात हो रही है उनका नाम है मोनी नैन। उत्तरी रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे से टीटीई की नौकरी हासिल करने वाली मोनी नैन इन दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। सोशल मीडिया पर भी वह काफी ऐक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें साढ़े तीन लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। आरोप लगा कि वह ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने और लाइक्स बटोरने में भी बिजी रहती हैं।

ड्यूटी के दौरान बनाए गए कई रील्स के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा होने लगी। कई लोग उन्हें रेलवे की सबसे सुंदर टीटीई कहकर तारीफ करने लगे तो कई लोगों ने उन्हें ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया। बहुत से लोगों ने इसे सर्विस रूल्स का उल्लंघन बताकर नॉर्दन रेलवे के एक्स हैंडल पर शिकायत की।

क्या की गई थी शिकायत

झारखंड रेल यूजर्स नाम के एक एक्स हैंडल ने मोनी नैन के एक रील को शेयर करते हुए लिखा, 'यह मोनी नैन हैं, टीटीई सह टीसी, स्पोर्ट्स कोटे से आईं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनाती है। लेकिन वह ड्यूटी से अधिक रील्स में ऐक्टिव दिखती हैं। वह इंटरनेट के मनोरंजन और लाखों फॉलोअर्स वाले बड़े इंफ्लुएंशर्स की तरह व्यवहार कर रही हैं। यात्री रियल टाइम में उनके शो देखते हैं।' रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नॉर्दन रेलवे, डीआरएम दिल्ली आदि को टैग करते हुए लिखा गया, 'यह पेशेवराना रवैये और यात्रियों के भरोसे को प्रभावित करता है। कृपया इस मामले की जांच करें, उचित कार्रवाई करें, और निर्देश दें कि ऐसे वीडियो हटा दिए जाएं और ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधि दोबारा न हो।'

सख्त चेतावनी, डिलीट कराए गए वीडियो

डीआरएम दिल्ली ने जवाब देते हुए कहा, 'कर्मचारी को सख्ती से चेतावनी दी गई है कि ड्यूटी के दौरान रील्स शेयर करने से बाज आएं। कर्मचारी को ऐसे सभी रील्स को डिलीट करने को कहा गया है।' नतीजतन मोनी नैन ने स्टेशन और वर्दी में बनाए ऐसे रील्स डिलीट कर दिए हैं।

