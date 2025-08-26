रिमझिम फुहारों से दिल्ली-एनसीआर हुआ कूल-कूल, भादों में भी लगी सावन जैसी झड़ी

दिल्ली-एनसीआर में रिमझिम फुहारों से मौसम कूल-कूल हो गया है। इस बार भादों के महीने में भी सावन जैसी झड़ी लगने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी के इंडिया गेट और अक्षरधाम समेत कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही रुक-रुक कर हल्की बारिश या बूंदाबादी जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में रिमझिम फुहारों से मौसम कूल-कूल हो गया है। इस बार भादों के महीने में भी सावन जैसी झड़ी लगने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी के इंडिया गेट और अक्षरधाम समेत कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही रुक-रुक कर हल्की बारिश या बूंदाबादी जारी है। इस बीच, पहाड़ी राज्यों में जारी बेकाबू बारिश से दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान के पास पहुंच गई है।

मौसम विभाग (आईएमडी) की ओर से मंगलवार को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी का अनुमान है कि आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबादी हो सकती है। हालांकि, मौसम विभाग की ओर से आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

सोमवार को भी होती रही हल्की बारिश दिल्ली के लोगों को सोमवार को भी हल्की बादल-बारिश ने उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी। कल अधिकतम तापमान भी सामान्य से पांच डिग्री नीचे रहा। इस महीने में यह तीसरा मौका है, जब तापमान 30 डिग्री से नीचे आया हो। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में रविवार रात से ही हल्की से मध्यम बारिश होती रही। इसका असर सोमवार सुबह देखने को मिला। सुबह से ही घने बादल छाए रहे। इस दौरान हल्की बारिश हुई। दिन के 10 बजे के बाद बादल और घने हो गए। रातभर हुई बारिश के चलते हवा में नमी की मात्रा भी ज्यादा है। तापमान कम होने और हवा में नमी ज्यादा होने के चलते लोगों को सुहाने मौसम का अहसास हुआ। इस दौरान मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। रिज इलाके में सबसे ज्यादा 10.6 मिमी बारिश हुई।