बूंदाबांदी से दिल्ली-NCR में बदला मौसम; फिर दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ, डेरा डालेंगे बदरा

संक्षेप: फरीदाबाद समेत एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार को दोपहर बाद बूंदाबांदी देखी गई। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। 

Thu, 30 Oct 2025 03:32 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बृहस्पतिवार की सुबह पलूशन का प्रकोप देखा गया। हालांकि दोपहर बाद मौसम बदल गया। फरीदाबाद समेत NCR के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में दो दिन हल्के बादलों की आवाजाही का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर दस्तक दे सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। IMD ने 31 अक्टूबर को सुबह के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दिन बारिश का कोई अनुमान नहीं है।

मौसम विभाग ने पहली से लेकर 3 नवंबर के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध छाने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 4 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों के छाए रहने का अनुमान है। हालांकि बारिश या बूंदाबांदी नहीं होगी।

मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 5 नवंबर को भी धुंध छाने का अनुमान जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग की मानें तो चक्रवात 'मोंथा' अब धीरे-धीरे कमजोर होकर एक 'कम दबाव का क्षेत्र' बन गया है। इस वेदर सिस्टम के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।

