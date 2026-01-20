Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDriving zigzag manner proved costly, Delhi Police took action against driver
जिग-जैग करके गाड़ी चलाना पड़ा महंगा; वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने लिया ऐक्शन, सिखाया सबक

जिग-जैग करके गाड़ी चलाना पड़ा महंगा; वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने लिया ऐक्शन, सिखाया सबक

संक्षेप:

अधिकारी ने बताया कि यह घटना 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच GT करनाल बाईपास रोड पर हुई। जिस तरह से गाड़ी चलाई जा रही थी, उससे यात्रियों को गंभीर खतरा था। कानूनी प्रावधानों के अनुसार दोषी SUV को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।

Jan 20, 2026 05:52 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर नेशनल हाईवे-48 पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से SUV चलाने वाले 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान दाऊद उम्र 21 साल के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके काले रंग के स्कॉर्पियो-N वाहन को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद, लापरवाही और जानलेवा कृत्यों के लिए, साथ ही खतरनाक ड्राइविंग के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

18 जनवरी को सामने आया था वीडियो

पुलिस के अनुसार, 'इस घटना के बारे में एक वायरल वीडियो से जानकारी मिली थी, जो कि 18 जनवरी को सामने आया था और फिर वायरल हो गया था। जिसमें एक काली स्कॉर्पियो-N गाड़ी, जिस पर टिंटेड ग्लास लगे थे, GT करनाल बाईपास रोड पर नरेला की ओर ज़िगज़ैग तरीके से यानी लहराकर चलाई जा रही थी, जिससे सड़क पर दूसरे लोगों की जान को खतरा हो रहा था।

गाड़ी पर लिखा था चालक का नाम

अधिकारी ने बताया कि उस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए, एक टीम ने तुरंत आरोपी की गाड़ी को रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर की पहचान ओखला निवासी दाऊद अंसारी (21) के रूप में हुई है। वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि गाड़ी उसके पिता मुसाफिर अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया।

अधिकारी ने कहा, 'यह घटना 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच GT करनाल बाईपास रोड पर हुई। जिस तरह से गाड़ी चलाई जा रही थी, उससे यात्रियों को गंभीर खतरा था। कानूनी प्रावधानों के अनुसार दोषी SUV को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।'

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए, पुलिस स्टेशन समयपुर बादली DCP आउटर-नॉर्थ की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और गलत व खतरनाक तरीके से चलाई जा रही गाड़ी को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने ड्राइवर को भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग के लिए गिरफ्तार कर लिया।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।