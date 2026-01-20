जिग-जैग करके गाड़ी चलाना पड़ा महंगा; वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने लिया ऐक्शन, सिखाया सबक

संक्षेप: अधिकारी ने बताया कि यह घटना 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच GT करनाल बाईपास रोड पर हुई। जिस तरह से गाड़ी चलाई जा रही थी, उससे यात्रियों को गंभीर खतरा था। कानूनी प्रावधानों के अनुसार दोषी SUV को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर नेशनल हाईवे-48 पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से SUV चलाने वाले 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान दाऊद उम्र 21 साल के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके काले रंग के स्कॉर्पियो-N वाहन को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद, लापरवाही और जानलेवा कृत्यों के लिए, साथ ही खतरनाक ड्राइविंग के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

18 जनवरी को सामने आया था वीडियो पुलिस के अनुसार, 'इस घटना के बारे में एक वायरल वीडियो से जानकारी मिली थी, जो कि 18 जनवरी को सामने आया था और फिर वायरल हो गया था। जिसमें एक काली स्कॉर्पियो-N गाड़ी, जिस पर टिंटेड ग्लास लगे थे, GT करनाल बाईपास रोड पर नरेला की ओर ज़िगज़ैग तरीके से यानी लहराकर चलाई जा रही थी, जिससे सड़क पर दूसरे लोगों की जान को खतरा हो रहा था।

गाड़ी पर लिखा था चालक का नाम अधिकारी ने बताया कि उस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए, एक टीम ने तुरंत आरोपी की गाड़ी को रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर की पहचान ओखला निवासी दाऊद अंसारी (21) के रूप में हुई है। वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि गाड़ी उसके पिता मुसाफिर अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया।

अधिकारी ने कहा, 'यह घटना 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच GT करनाल बाईपास रोड पर हुई। जिस तरह से गाड़ी चलाई जा रही थी, उससे यात्रियों को गंभीर खतरा था। कानूनी प्रावधानों के अनुसार दोषी SUV को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।'