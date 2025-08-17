Driving licence and RCs of thousands of vehicle drivers will be cancelled in Ghaziabad गाजियाबाद में 41 हजार वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी होंगे रद्द, पुलिस ऐसे लोगों पर लेगी ऐक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDriving licence and RCs of thousands of vehicle drivers will be cancelled in Ghaziabad

गाजियाबाद में 41 हजार वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी होंगे रद्द, पुलिस ऐसे लोगों पर लेगी ऐक्शन

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दस या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 हजार वाहनों और उनके चालकों को चिह्नित कर लिया है। ऐसे वाहनों की आरसी और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिस ने निरस्तीकरण के लिए 1,339 की लिस्ट आरटीओ ऑफिस को भेज दी है।   

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 07:17 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में 41 हजार वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी होंगे रद्द, पुलिस ऐसे लोगों पर लेगी ऐक्शन

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दस या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 हजार वाहनों और उनके चालकों को चिह्नित कर लिया है। ऐसे वाहनों की आरसी और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिस ने आरसी और ड्राइविंग लाइेंस निरस्तीकरण के लिए 1,339 की लिस्ट आरटीओ ऑफिस को भेज दी है। बाकी पर भी दो माह के भीतर कार्रवाई होनी है।

एडिशनल सीपी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी ने बीते 19 जून को पुलिस लाइंस में उपलब्ध उपकरण, सामग्री और किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने नशे में वाहन चलाने वालों, दोषपूर्ण नंबर प्लेट, तीन सवारी, शीशों पर काली फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ रोजाना चालान और सीज की कार्रवाई का निर्देश दिया था।

इसके अलावा दस या इससे अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को चिह्नित कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए संभागीय परिवहन विभाग को पत्राचार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दस या दस से अधिक चालान कटवाने वाले लोगों को चिह्नित करने में जुट गई। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया कि ऐसे 41 हजार 183 वाहन चिह्नित हुए, जिन पर दस या दस से अधिक मामले लंबित हैं।

लंबित चालान वाले वाहनों में अधिकतर ऑटो

दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले वाहनों में सबसे ज्यादा ऑटो हैं। इन पर क्षमता से अधिक सवारी, गलत दिशा में चलने, बिना परमिट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन आदि के चालान हैं। दूसरे नंबर पर हल्के वाहन और तीसरे नंबर पर दोपहिया वाहन हैं। इसके अलावा दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले ज्यादातर वाहन गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। कुछ वाहन नोएडा, दिल्ली और हापुड़ में भी पंजीकृत हैं, जिन पर चालान लंबित हैं। एडीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि सभी पंजीकरण रद्द कराने के लिए एआरटीए को पत्राचार शुरू कर दिया गया है।

पांच माह में 6.10 लाख चालान कटे

एक जनवरी से 31 मई तक गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने पर छह लाख 10 हजार 461 चालान किए। इनमें सर्वाधिक दो लाख 50 हजार 556 चालान बिना हेलमेट के हैं। दूसरे नंबर पर एक लाख 12 हजार 871 चालान गलत दिशा में वाहन चलाने के हैं। इसके अलावा इन पांच मांह में दो हजार 430 वाहन सीज किए, जिनमें सर्वाधिक 1258 वाहन तीन पहिया हैं।

पहले चरण में 1,339 की सूची भेजी गई : दस या इससे अधिक चालान वाले वाहनों और उनके मालिकों की पहली सूची संभागीय परिवहन विभाग को भेज दी गई है। इस में 1,339 वाहन और उनके मालिकों के नाम दिए गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग से इन लोगों का वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति की गई है।

मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन, ''बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन और उनके मालिकों की सूची ट्रैफिक पुलिस से मिली है। संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इनसे 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।''