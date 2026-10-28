'एक्स्ट्रा छोले' की वजह से चली गई जान, दिल्ली में युवक की चाकू मारकर हत्या
पुलिस ने बताया कि मृतक की मेडिकल-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में कुल 7 घाव मिले, जिसमें पेट के बाईं ओर चाकू के तीन घाव, बाएं हाथ (फोरआर्म) पर तीन गहरे घाव और कलाई पर एक और गहरा घाव पाया गया।
दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 'एक्स्ट्रा छोले' मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने मृतक पर हमला करते हुए उस पर चाकू से कई वार किए, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है, जो कि वाहन ड्राइवर के रूप में काम करता था। वहीं युवक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी हैं।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित निहाल विहार के राव विहार का रहने वाला था और एक प्राइवेट कार ड्राइवर के तौर पर काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे हैं, जिनकी उम्र चार और 10 साल है।
चाकू से ताबड़तोड़ किए गए कई वार
वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना ज्वालापुरी नाले के पास स्थित एक 'छोले-भटूरे' की दुकान पर रविवार को हुई, जहां दुकानदार से हुए विवाद के बाद संदीप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार चाकू लगने के बाद, संदीप को 25 अक्टूबर की रात संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे पंजाबी बाग के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
शरीर पर मिले चाकू के 7 से ज्यादा घाव
पुलिस ने बताया कि उसकी मेडिकल-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में पेट के बाईं ओर चाकू के तीन घाव, बाएं हाथ (फोरआर्म) पर तीन गहरे घाव और कलाई पर एक और गहरा घाव पाया गया। वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी चिंटू गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, साथ ही पीड़ित की मौत के बाद, मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ दीं।
पिता बोले- छोले मांगने की वजह से गई जान
मृतक संदीप के पिता बिजेंद्र सिंह ने बताया कि खाने को लेकर हुई एक मामूली बहस के बाद उनके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। सिंह के अनुसार उनका बेटा रविवार के बाजार गया था और उसने दुकानदार से थोड़े और छोले मांगे। इसके बाद उनके बीच बहस होने लगी, इसी दौरान दुकानदार ने कथित तौर पर संदीप को गालियां दीं। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की दुकानदार के साथ हाथापाई भी हुई, जिसके बाद उसे कई बार चाकू मारा गया।
दो दिन तक लड़ता रहा जिंदगी की जंग
सिंह ने पीटीआई को बताया, 'मुझे घटना के बारे में पता चला और मैं तुरंत मौके पर पहुंच गया। कुछ चश्मदीदों ने भी उसे उठाने में मेरी मदद की।' उन्होंने बताया कि संदीप को पहले पास के एक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। आखिरकार परिवार वाले उसे पंजाबी बाग स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी चोटों का इलाज किया। हालांकि, दो दिन बाद, मंगलवार को संदीप की मौत हो गई।'
सिंह ने आरोप लगाया, 'मेरे बेटे की बस इतनी गलती थी कि उसने दुकानदार से थोड़े और छोले मांग लिए थे। उसे कई बार चाकू मारा गया और दो दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई।'
पिता का आरोप- वारदात में शामिल थे 3-4 लोग
पिता ने यह भी आरोप लगाया कि इस हमले में तीन से चार लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक सिर्फ दुकानदार को ही गिरफ्तार किया है। सिंह ने कहा, 'हमें न्याय चाहिए। इस हत्या में शामिल सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।'
उधर मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'घायल व्यक्ति बयान देने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि ज्वालापुरी नाले के पास घायल व्यक्ति और 'छोले-भटूरे' बेचने वाले के बीच हाथापाई हुई थी।' पुलिस का कहना है कि कि आगे की जांच चल रही है और घटना में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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