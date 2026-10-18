नोएडा में कैब लेकर भागा ड्राइवर, बोनट पर लटके रह गए दो युवक; वीडियो वायरल
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नोएडा पुलिस को टैग कर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि, अभी तक विवाद की वजह और घटना के समय की परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
नोएडा के सेक्टर-18 की व्यस्त सड़क पर विवाद के बाद एक कैब ड्राइवर के दो युवकों को कार के बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने का मामला सामने आया है। घटना का करीब आठ सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक कार के बोनट पर लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय उसे तेजी से आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। इस दौरान सड़क पर चल रही अन्य गाड़ी भी इसकी चपेट में आने से बचते दिख रहे हैं।
वायरल वीडियो में कार के बोनट पर लटके दोनों युवक खुद को संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके आसपास से कई गाड़ी गुजर रही हैं। अचानक हुए इस घटनाक्रम के कारण सड़क पर चल रही कार ड्राइवरों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आती है। इससे कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है।
कार दौड़ाता रहा ड्राइवर
इसके बावजूद कार ड्राइवर अन्य वाहनों के बीच से तेजी से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस घटनाक्रम ने व्यस्त सड़क पर लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नोएडा पुलिस को टैग कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि, अभी तक विवाद की वजह और घटना के समय की परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह वीडियो सेक्टर-18 का बताया जा रहा है।
गिरफ्तारी के बाद खुलेगा विवाद का राज
थाना सेक्टर-20 पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित वाहन को ट्रेस कर लिया गया है। कार के संबंध में भी जानकारी जुटा ली गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को सीज किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद ही घटना के असल कारण और विवाद की पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है
। जांच के बाद ही साफ होगा कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और कार के बोनट पर लटके दोनों युवकों के साथ घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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