चलती कार बन गई आग का गोला, जिंदा जल गया ड्राइवर; फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा

फरीदाबाद में बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। सीएनजी लीक होने से एक चलती कार में लग गई। गेट लॉक हो जाने के कारण ड्राइवर कार से उतर नहीं सका। कार के अंदर ही जलकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कार के अंदर से निकाला और मोर्चरी में रखवा दिया।

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-84 पुरी प्रथम चौक के पास एक टैक्सी कार सीएनजी लीक होने से आग का गोला बन गई। कार में आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर उसमें से निकल नहीं सका और कार के अंदर ही जिंदा जल गया। बीपीटीपी थाना पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। पुलिस के अनुसार, पुरानी भूपानी कालोनी निवासी अजय ऐप आधारित टैक्सी चलाते थे। उनकी कार सीएनजी और पेट्रोल से चलती थी।

रविवार शाम को वह सवारी की इंतजार में ग्रेटर फरीदाबाद में घूम रहे थे। जब वह सेक्टर-84 पुरी प्रथम सोसायटी के पास से गुजरे तो उनकी गाड़ी अचानक पंक्चर हो गई। कार पंक्चर होने के कारण उनकी कार डिवाइडर से मामूली टकराते हुए आगे चली। इसी बीच उनकी कार से सीएनजी लीक होने लगी। इस पर उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगा लिया। कार से उतरने से पहले ही उनकी गाड़ी में अचानक आग फैल गई। पुलिस को अंदेशा है कि जब सीएनजी लीक हुई होगी तो चालक ने गाड़ी बंद कर दी होगी। हो सकता है कि दोबार गाड़ी स्टार्ट करने पर आग फैल गई होगी। कार के दरवाजे लॉक होने के कारण वे उतर नहीं पाए होंगे।

कार में आग लगने पर आसपास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास करते हुए चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेजी थीं कि कोई भी शख्स चालक को बाहर नहीं निकाल सका। इस वजह से वे कार के अंदर ही जलकर मर गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी भी पहुंचे, लेकिन तब तक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कार के अंदर से निकाला और बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।

घटना का पता चलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका रो-रो कर बुरा हाल हो गया। बीपीटीपी थाना एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि हादसे की वजह सीएनजी लीक होना ही माना जा रहा है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

शनिवार को भी सेक्टर-84 में सीएनजी लीक होने से कार में आग लग गई थी। कार में आग लगने से कार चला रहा तुषार नामक युवक झुलस गया था। हालांकि, वे कार से निकलने में कामयाब हो गए थे। इस वजह से वे बच गए थे।

ये सावधानी बरतें - कार की खिड़की नहीं खुल रहीं हैं तो सीट बेल्ट के कुंडे या किसी और भारी चीज से शीशा तोड़ दें। इससे बाहर निकलना आसान होगा

-भीड़ में तो लोगों को इशारे से गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए बोलें

कार में आग लगने पर ये न करें बोनट खोलने का प्रयास न करें। हवा के संपर्क में आने से आग और फैल सकती है।

-कार से सामान निकालने का प्रयास न करें

-कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास न करें। कार से दूर खड़ा होना उचित रहता है।

-गाड़ी से धुआं निकलता देखें तो इंजन बंद कर दें और दोबारा स्टार्ट करने का प्रयास न करें

सीएनजी कार के लिए ये सावधानियां हैं जरूरी - अपनी कार में अधिकृत डीलर से ही सीएनजी किट लगवाएं

-कार की नियमित रूप से सर्विस करवाने के साथ-साथ सीएनजी किट की देखभाल तय मानकों के अनुसार करें

-समय-समय पर कार में गैस रिसाव की जांच करते रहें। घर पर साबुन के पानी से रिसाव की जांच कर सकते हैं

-सीएनजी सिलेंडर का समय-समय पर हाइड्रो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी

-शॉर्ट-सर्किट से बचने के लिए स्पार्क प्लग को नियमित रूप से जांच करवाएं