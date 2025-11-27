दिल्ली में 4 करोड़ के गहने चुराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, चोरी के बाद भी 4 महीने तक करता रहा काम

संक्षेप: आरोपी की पहचान महेंद्र के रूप में हुई है, जो राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। वह पिछले चार साल से शिकायत करने वाली महिला का ड्राइवर था। पुलिस के अनुसार, उसने चोरी नवरात्रि के दौरान की, जब उसकी मालकिन घर पर नहीं थीं।

नवरात्री के दौरान दिल्ली में अपने मालिक के घर से 4 करोड़ रुपये के जेवरात चुराने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला साउथ दिल्ली का है, आरोपी का नाम महेंद्र दान है। वह बीते 4 साल से शिकायत करने वाली महिला के यहां काम कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि चोरी के बाद भी वह लगातार चार महीने तक उसी परिवार के लिए काम करता रहा। पुलिस ने गुरुवार को इस पूरे मामले का खुलासा किया।

बीते 4 साल से था महिला का ड्राइवर आरोपी की पहचान महेंद्र के रूप में हुई है, जो राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। वह पिछले चार साल से शिकायत करने वाली महिला का ड्राइवर था। पुलिस के अनुसार, उसने चोरी नवरात्रि के दौरान की, जब उसकी मालकिन घर पर नहीं थीं। उसे घर के अंदर मौजूद लॉकर और कीमती गहनों की पूरी जानकारी थी।

28 सितंबर को महिला ने आनंद निकेतन स्थित अपने घर से गहने गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, फील्ड सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से जांच शुरू की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम सीन से मिले फॉरेंसिक सबूत और तकनीकी इनपुट सीधे महेंद्र तक पहुंचते थे।

राजस्थान से दबोचा गया आरोपी जांच में साफ हुआ कि चोरी करने वाला व्यक्ति घर का ही ड्राइवर है। 22 नवंबर को एक टीम राजस्थान के नागौर पहुँची, जहाँ महेंद्र को अगले दिन उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वित्तीय परेशानी के कारण उसने चोरी की योजना बनाई थी।

दिल्ली और राजस्थान से मिली भारी बरामदगी महेंद्र ने चोरी किए गए ज्यादातर गहने अपने राजस्थान स्थित घर में छिपा दिए थे, जबकि दो सोने की ईंटें दिल्ली के शाहदरा में किराए के कमरे में रखी थीं। पुलिस ने बरामदगी के दौरान कई कीमती आइटम हासिल किए, जिनमें शामिल हैं- सोलिटेयर डायमंड रिंग्स, डायमंड ईयररिंग्स, एक डायमंड नेकलेस सेट, टेनिस ब्रेसलेट, लग्ज़री घड़ियाँ, दो सोने के बिस्कुट।