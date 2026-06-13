काम की बात: मानेसर के 3 इलाकों में पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति होगी, एस्टीमेट तैयार; हरी झंडी का इंतजार
पानी के लिए परेशान मानेसर के तीन इलाकों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इन इलाकों में पाइपलाइन बिछाकर पेयजल की सप्लाई करेगा। निगम अधिकारियों का दावा है कि चंडीगढ़ से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलते ही पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
औद्योगिक हब मानेसर और आसपास के गांवों में गहराए जल संकट के बीच स्थानीय निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने क्षेत्र के तीन प्रमुख गांव कासन, खोह और मानेसर में पाइपलाइन बिछाकर पेजयल की आपूर्ति की जाएगी।
जीएमडीए से आधिकारिक हरी झंडी मिलते ही नगर निगम मानेसर ने काम शुरू करने के लिए 34 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है। बता दें कि गांव मानेसर, खोह और कासन में बीते दो माह से लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव मे शुरू से ही कोई भी नहरी पानी के इंतजाम नहीं है। इस कारण लोगों को भूजल पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
अगले साल तक सप्लाई
बीते दिनों भीषण गर्मी के कारण भूजल का पानी भी कई जगहों पर सूख गया। इस कारण लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। जीएमडीए ने 15 एमएलडी पानी देने की अनुमति दे दी। निगम अधिकारियों का दावा है कि चंडीगढ़ से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलते ही पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। और अगले साल तक इन तीनों गांवों के हर घर में नहरी पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
भांगरोला से शुरू होगी लाइन, नया बूस्टिंग स्टेशन बनेगा
मानेसर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआत गांव भांगरोला के पास से होगी, जहां जीएमडीए की मुख्य लाइन से कनेक्शन लिया जाएगा। भांगरोला के मुकाबले मानेसर गांव की ऊंचाई लगभग 120 फीट अधिक है। इस तकनीकी चुनौती से निपटने और पानी के प्रेशर को बनाए रखने के लिए भांगरोला के पास एक अत्याधुनिक और बड़ा वाटर बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इस स्टेशन पर भारी क्षमता की बड़ी-बड़ी मोटरें और पंप स्थापित किए जाएंगे, जो अत्यधिक ऊंचाई के बावजूद बिना किसी बाधा के पानी को आगे भेज सकेंगे।
भूजल स्तर नीचे गया
क्षेत्र के तीन प्रमुख गांवों मानेसर, खोह और कासन में पानी की समस्या है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि भूजल स्तर 300 से लेकर 450 फीट तक नीचे जा चुका है, जिसके कारण गांवों के पारंपरिक जल स्रोत पूरी तरह जवाब दे गए हैं। गांवों के दस ऐतिहासिक तालाब और 20 से अधिक सरकारी और निजी सबमर्सिबल पूरी तरह सूख चुके हैं। ऐसे में अब इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पशुओं के सामने भी पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
मानेसर गांव पहुंचेगा नहरी पानी
तैयार किए गए रूट प्लान के मुताबिक, नहरी पानी की यह मुख्य पाइपलाइन सबसे पहले गांव कासन पहुंचेगी, इसके बाद खोह गांव को कवर करेगी और अंत में मानेसर गांव के मुख्य जलाशयों तक पहुंचाई जाएगी। इस नहरी पानी की सप्लाय शुरू होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध भूजल दोहन पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। गांवों में पहले से लगे पुराने, जर्जर और खराब पड़े सबमर्सिबल पंपों व नलकूपों को भी संवारा और ठीक किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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