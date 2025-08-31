विदेशी सर्वर से धमकी देने वालों की अब खैर नहीं, DRDO ने दिल्ली पुलिस को दी ‘नेत्र’ तकनीक

दिल्ली पुलिस एक ऐसी स्वदेशी तकनीक ‘नेत्र’ से लैस हो गई है, जो इंटरनेट पर देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को खोज निकालेगी। डीआरडीओ ने इस तकनीक को ईजाद किया है और दिल्ली पुलिस संभवत: इसका इस्तेमाल करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स होगी।

अब विदेशी सर्वर का इस्तेमाल कर धमकी देने और भारत विरोधी कंटेट तैयार करने वाले ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस एक ऐसी स्वदेशी तकनीक ‘नेत्र’ से लैस हो गई है, जो इंटरनेट पर देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को खोज निकालेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इस तकनीक को ईजाद किया है और दिल्ली पुलिस संभवत: इसका इस्तेमाल करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स होगी। पुलिस शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों और गैर सरकारी संस्थानों को उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाने वालों का पता लगाने के लिए स्वदेशी तकनीक नेत्र (नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस) का इस्तेमाल करेगी।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ‘नेत्र’ के जरिये ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरनेट के जरिए होने वाली वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) कॉल पर पैनी नजर रखेगी। दिल्ली पुलिस संभवत: इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स होगी। इससे मिलती-जुलती तकनीक अभी अमेरिका, यूरोप की चुनिंदा सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। सूत्रों ने बताया कि ट्रायल के बाद इसे दिल्ली पुलिस के अलावा देश की अन्य दूसरी पुलिस यूनिट द्वारा भी अमल में लाए जाने की योजना है।

हर ईमेल, पोस्ट और इंटरनेट कॉल खंगाली जाएगी स्वदेशी तकनीक ‘नेत्र’ में विशेष सर्वर के जरिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित एक सॉफ्टवेयर काम करेगा, जो कीवर्ड्स, फोटो और वीडियो के जरिये देश विरोधी कंटेंट की पहचान करेगा। इसके लिए यह सिस्टम देश विरोधी कंटेंट में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट कीवर्ड्स और वाक्यांशों की पहचान कर डेटाबेस तैयार करेगा। हर ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और वीओआईपी कॉल को यह सिस्टम खंगालेगा। ‘नेत्र’ की मदद से मानव निगरानीकर्ताओं का काम आसान हो जाएगा।

यह होगा लाभ ‘नेत्र’ डेटा एकत्र करने के साथ उसका तकनीकी विश्लेषण करने में भी पुलिस को मदद करेगा। इसके जरिये देश विरोधी कंटेंट कहां से जनरेट किया जा रहा है, वहां के सर्वर की लोकेशन की जानकारी लेने में भी आसानी होगी। इसका इस्तेमाल डिजिटल साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है।

इन तकनीक का भी सहारा ले रही पुलिस 1. दिल्ली पुलिस पांच किलोमीटर सिग्नल रेंज वाले ड्रोन से संदिग्धों पर नजर रख रही। इसके संचालन का प्रशिक्षण दस पुलिस कर्मियों को दिया गया है। इससे निगरानी क्षमता का विस्तार होगा

2. पीसीआर वाहनों में ऑडियो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मिलेगी। पीसीआर को हाईटेक मोबाइल डेटा टर्मिनल से जोड़ा जाएगा