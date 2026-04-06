ग्रेटर नोएडा में नाली निर्माण के लिए गई टीम पर टूट पड़े लोग, सुपरवाइजर समेत 3 घायल
ग्रेटर नोएडा के तिलपता में रविवार को मुख्य सड़क के किनारे नाली का निर्माण कराने पहुंचे प्राधिकरण के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। खुदाई के दौरान दीवार का एक हिस्सा गिरने से नाराज लोगों ने प्राधिकरण की टीम पर हमला कर दिया। सुपरवाइजर समेत तीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
ग्रेटर नोएडा के तिलपता में रविवार को मुख्य सड़क के किनारे नाली का निर्माण कराने पहुंचे प्राधिकरण के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। खुदाई के दौरान दीवार का एक हिस्सा गिरने से नाराज लोगों ने प्राधिकरण की टीम पर हमला कर दिया। सुपरवाइजर समेत तीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बाकी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई।
नाली के लिए छोड़ी गई जगह पर रैंप बना दिए
वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया किसड़क के किनारे जिस स्थान पर नाली का निर्माण किया जाना है, वहां पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है। नाली के लिए छोड़ी गई जगह पर रैंप बना दिए हैं। गांव के लोग नाली का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे। ऐसे में सीसी सड़क और नाली बनाने का काम पिछले कई माह से अधर में है। नालियां ओवरफ्लो होने से यहां आम दिनों में भी सड़क पर पानी भरा रहता है। इधर से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो रही है।
सूरजपुर कोतवाली में शिकायत
प्राधिकरण के कर्मचारी रविवार को नाली का काम शुरू कराने के लिए पहुंचे। खुदाई के दौरान एक दीवार का हिस्सा गिर गया। इसे सही कराने को आश्वासन भी दिया गया। इसके बावजूद गांव के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इससे संविदाकर्मी के रूप में काम करने वाले सुपरवाइजर बलवीर को गंभीर चोट आई है। उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसकी शिकायत सूरजपुर कोतवाली में की गई है। प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कि सोमवार को आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी जाएगी।
1400 मीटर लंबी नाली का निर्माण की योजना
दादरी- सूरजपुर- छलेरा (डीएसएसी) मार्ग पर स्थित तिलपता में जलभराव की समस्या पिछले लगभग 15 वर्षों से बनी हुई है। सड़क पूरी तरह टूटी चुकी है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की से सर्वेक्षण कराकर उसके सुझावों पर सीसी सड़क और बढ़ती आबादी के हिसाब से नाली बनाने की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत मुख्य सड़क के दोनों तरफ 1400-1400 मीटर लंबी नाली का निर्माण किया जाना है।
कस्बे में सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा
इसे आगे जाकर मुख्य नाले से जोड़ा जाएगा। कस्बे में सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो 1050 मीटर लंबी होगी। नाली और सीसी सड़क के निर्माण पर 16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव रहता है, इसलिए सीसी सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। तिलपता के पास अंतरराष्ट्रीय कंटेनर डिपो होने की वजह से भारी वाहनों का आना- जाना लगा रहता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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