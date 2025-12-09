Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Drain and footpath redevelopment work Rs 21 crore begins Delhi
दिल्ली के इस इलाके में 21 करोड़ का ड्रेन और फुटपाथ पुनर्विकास कार्य शुरू, मंत्री बोले- लोगों को काम चाहिए

दिल्ली के इस इलाके में 21 करोड़ का ड्रेन और फुटपाथ पुनर्विकास कार्य शुरू, मंत्री बोले- लोगों को काम चाहिए

संक्षेप:

दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कराला–कंझावला क्षेत्र में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचा सुधार कार्यों का शुभारंभ किया।

Dec 09, 2025 06:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कराला–कंझावला क्षेत्र में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचा सुधार कार्यों का शुभारंभ किया। गुरु गोलवलकर मार्ग (रोड नं. 3) पर तूफानी जल निकासी (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन) और फुटपाथ पुनर्विकास का यह प्रोजेक्ट आउटर दिल्ली में सालों से चली आ रही जलभराव, टूटी फुटपाथों और खराब सड़क किनारों की समस्याओं का स्थायी समाधान लेकर आ रहा है।

यह कार्य जैन नगर से कंझावला चौक और आगे मुंगेशपुर ड्रेन तक पूरे मार्ग पर किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी इस पूरे 10 किमी की लंबाई (दोनों ओर 5–5 किमी) में नई आरसीसी ड्रेन का निर्माण, लगातार और सुरक्षित फुटपाथों का विकास, खराब सड़क किनारों की मरम्मत और संपूर्ण नागरिक गलियारे को अपग्रेड करेगा।

शिलान्यास समारोह में बोलते हुए मंत्री ने कहा, यह काम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। यह उन समस्याओं का निर्णायक समाधान है जिनसे आउटर दिल्ली के लोग दशकों से जूझते आए हैं। पहले की सरकारों ने सिर्फ खोखले वादे किए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। आज हम इस क्षेत्र को जलभराव, टूटी-फूटी पैदल राहों और अव्यवस्था से मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, लोगों को काम चाहिए, बहाने नहीं। जैन नगर से कंझावला तक अब पूरा गलियारा बदलने जा रहा है-मजबूत ड्रेनेज, सुरक्षित फुटपाथ, स्वच्छ माहौल और बेहतर आवाजाही। यही फर्क है बातचीत और वास्तविक काम के बीच।

प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताएं:

* 1.2m x 1.2m से 2.2m x 1.6m आकार की नई आरसीसी ड्रेन का निर्माण

* पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार, मजबूत फुटपाथों का विकास

* मानसून के दौरान जलभराव रोकने हेतु तूफ़ानी जल निकासी क्षमता में व्यापक वृद्धि

* बेहतर कनेक्टिविटी और नागरिक सुविधा में सुधार

मंत्री ने कार्यान्वयन एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि यह कार्य आगामी मानसून से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए, जिसे पहले 12 महीने की समयसीमा में पूरा किया जाना था। उन्होंने निर्देश दिए, समयबद्ध शासन ही हमारी प्रतिबद्धता है। काम बरसात से पहले पूरा होना चाहिए ताकि जनता को समय रहते वास्तविक राहत मिल सके।

अंत में, प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, कराला, जैन नगर और कंझावला के लोग बेहतर सुविधाओं के हकदार हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह सिर्फ विकास नहीं, बल्कि एक वादा पूरा होने का क्षण है। आउटर दिल्ली अब कभी उपेक्षित नहीं रहेगा।

