लाल कार के लिए आतंकी उमर ने कश्मीर नहीं, दिल्ली के इस इलाके को बताया था अपना घर

दिल्ली धमाके के दिन एक नहीं बल्कि तीन-तीन कार थीं। एक हुंडई i20 जो ब्लास्ट में उपयोग लाई गई, एक लाल कलर की एसयूवी जो कल फरीदाबाद पुलिस को मिली और एक ब्रेजा कर जिसकी तलाश है। लाल रंग की एसयूवी इकोस्पोर्ट कार को लेकर एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार के मालिक यानी आतंकी डॉ. उमर नबी ने इसे लेने के लिए अपना गलत पता बताया था। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान उमर की एक आईडी मिली है जिसमें उसने अपना पता दिल्ली का न्यू सीलमपुर बताया है। यहां वह किराए से रहता था।

दिल्ली के इस इलाके में रहता था उमर मिली जानकारी के अनुसार,धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और एनआईए के जांचकर्ताओं ने उमर के फोन नंबर और कार के विवरण का पता लगाया और उन्हें खरीदने में इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया। सूत्रों ने बताया, "सत्यापन के दौरान, उन्हें एक दस्तावेज मिला, जिसे उन्होंने फोर्ड इकोस्पोर्ट खरीदते समय जमा किया था, जिसमें उन्होंने न्यू सीलमपुर का पता बताया था।"

जांच के लिए कई पुलिस टीमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस पते पर भेजी गईं जहां कार पंजीकृत थी। वहां उन्हें एक घर मिला जहां एक परिवार कई सालों से रह रहा था। सूत्रों ने बताया, "पूछताछ और सत्यापन के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि परिवार का उमर से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद टीमों ने एक साझा लिंक की तलाश की और स्थानीय निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी।"

स्थानीय निवासियों से पूछताछ के बाद वे अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले दो स्थानीय युवकों तक पहुंचे, जो पिछले दो साल से कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे थे। सूत्रों ने कहा, "टीमें कॉलेज भेजी गईं जहाँ से दोनों छात्रों को पूछताछ के लिए उठाया गया। उनके सेलफोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है।"

कहां मिली थी वो लाल कार? धमाके के दो दिन बाद, बुधवार को सभी पुलिस स्टेशनों, चौकियों और सीमा चौकियों पर लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार के बारे में अलर्ट जारी किया गया था। बाद में यह कार फरीदाबाद में खड़ी मिली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "फरीदाबाद पुलिस ने वाहन बरामद किया और दिल्ली पुलिस को सूचित किया। यह वाहन खंडावली गांव के पास एक प्लॉट पर खड़ा मिला, जहां दो-तीन झुग्गियाँ थीं।" कार की जांच के लिए दिल्ली पुलिस, एनएसजी (NSG) और एनआईए (NIA) की टीमें उस स्थान पर पहुंचीं थीं।