Hindi Newsएनसीआर NewsDr Umar and Dr Muzammil were in contact faridabad local youth used to meet patients outside alfalah university
फरीदाबाद के युवाओं के संपर्क में रहते थे डॉ. उमर और मुजम्मिल, मरीजों से बाहर करते थे मुलाकात

फरीदाबाद के युवाओं के संपर्क में रहते थे डॉ. उमर और मुजम्मिल, मरीजों से बाहर करते थे मुलाकात

संक्षेप: दिल्ली कार ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और मारा गया संदिग्ध डॉक्टर उमर स्थानीय युवाओं के संपर्क में रहते थे। दोनों फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी से बाहर जिम में कसरत करते थे, जहां युवाओं से इनकी मुलाकात होती थी। 

Thu, 13 Nov 2025 04:33 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली कार ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और मारा गया संदिग्ध डॉक्टर उमर स्थानीय युवाओं के संपर्क में रहते थे। दोनों फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी से बाहर जिम में कसरत करते थे, जहां युवाओं से इनकी मुलाकात होती थी। यूनिवर्सिटी में मेडिकल के छात्रों से भी पूछताछ की जानकारी सामने आ रही है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों डॉक्टर रोजाना दो से तीन घंटे तक जिम में वर्कआउट करते थे। यूनिवर्सिटी परिसर में रहने के बावजूद वे अक्सर बाहर भी समय बिताते थे।

गौरतलब है कि डॉक्टर मुजम्मिल मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, जहां उनकी मुलाकात इमाम से हुई थी। बाद में इमाम के कमरे को संदिग्ध विस्फोटक रखने के लिए किराये पर लिया गया था, जहां से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया।

ये भी पढ़ें:25 लोगों के नाम और कोडवर्ड का इस्तेमाल; डॉ. उमर-मुजम्मिल की 2 डायरियां बरामद

इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने गांव धौज एक्सटेंशन में भी एक कमरा किराये पर लिया था, जहां संदिग्ध सामग्री और हथियार बरामद किए गए थे। हालांकि, अब तक जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा किसी अन्य की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है।

मरीजों से भी यूनिवर्सिटी के बाहर करता था मुलाकात : जानकारी यह भी सामने आई है कि डॉक्टर मुजम्मिल अपने मरीजों के संपर्क में लगातार रहते थे और कई बार यूनिवर्सिटी के बाहर उनसे मुलाकात करते थे। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां दोनों डॉक्टरों की गतिविधियों और उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि, इनका निवास यूनिवर्सिटी परिसर में ही था। अब एजेंसियां यह पता करने का प्रयास कर रही है कि यह किन लोगों के संपर्क में थे। कहीं, इन्होंने संदिग्ध गतिविधि के लिए उनसे संपर्क तो नहीं किया था।

बाहरी लोगों पर निगरानी बढ़ाएगी पुलिस

फरीदाबाद पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी। यहां काफी संख्या में लोग बाहर से आकर रह रहे हैं। बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। पुलिस ने होटल में ठहरने वाले, पुराने वाहन खरीदने वाले और सिमकार्ड खरीदने वालों पर भी निगरानी बढ़ाएगी। पुलिस ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ही नहीं स्थानीय लोग भी इस प्रकरण के बाद हैरान हैं। लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में इस तरह का कभी कोई मामले सामने नहीं आया था। बाहरी लोगों की वजह से गलत काम के लिए यह इलाका बदनाम हो गया है। इस वजह से अब किराए पर कमरा देने में सतर्कता बरती जाएगी। इसके लिए पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। यहां पर पिछले काफी समय से यहां लोग आकर रह रहे हैं। लोग आसानी से अपना किराए पर कमरा भी देते रहे हैं।

