फरीदाबाद के युवाओं के संपर्क में रहते थे डॉ. उमर और मुजम्मिल, मरीजों से बाहर करते थे मुलाकात

दिल्ली कार ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और मारा गया संदिग्ध डॉक्टर उमर स्थानीय युवाओं के संपर्क में रहते थे। दोनों फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी से बाहर जिम में कसरत करते थे, जहां युवाओं से इनकी मुलाकात होती थी। यूनिवर्सिटी में मेडिकल के छात्रों से भी पूछताछ की जानकारी सामने आ रही है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों डॉक्टर रोजाना दो से तीन घंटे तक जिम में वर्कआउट करते थे। यूनिवर्सिटी परिसर में रहने के बावजूद वे अक्सर बाहर भी समय बिताते थे।

गौरतलब है कि डॉक्टर मुजम्मिल मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, जहां उनकी मुलाकात इमाम से हुई थी। बाद में इमाम के कमरे को संदिग्ध विस्फोटक रखने के लिए किराये पर लिया गया था, जहां से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया।

इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने गांव धौज एक्सटेंशन में भी एक कमरा किराये पर लिया था, जहां संदिग्ध सामग्री और हथियार बरामद किए गए थे। हालांकि, अब तक जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा किसी अन्य की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है।

मरीजों से भी यूनिवर्सिटी के बाहर करता था मुलाकात : जानकारी यह भी सामने आई है कि डॉक्टर मुजम्मिल अपने मरीजों के संपर्क में लगातार रहते थे और कई बार यूनिवर्सिटी के बाहर उनसे मुलाकात करते थे। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां दोनों डॉक्टरों की गतिविधियों और उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि, इनका निवास यूनिवर्सिटी परिसर में ही था। अब एजेंसियां यह पता करने का प्रयास कर रही है कि यह किन लोगों के संपर्क में थे। कहीं, इन्होंने संदिग्ध गतिविधि के लिए उनसे संपर्क तो नहीं किया था।