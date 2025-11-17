Hindustan Hindi News
उमर और मुज्जमिल ने तुर्किये में जैश के आतंकियों से मुलाकात के बाद जुटाया था विस्फोटक

उमर और मुज्जमिल ने तुर्किये में जैश के आतंकियों से मुलाकात के बाद जुटाया था विस्फोटक

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में यह पता है चला कि 2021 में तुर्किये की यात्रा के दौरान डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की मुलाकात जैश के ओवरग्राउंड वर्करों से हुई थी। 

Mon, 17 Nov 2025 06:55 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार में हुए धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है इसमें रोज नए-नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में यह पता है चला कि 2021 में तुर्किये की यात्रा के दौरान डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की मुलाकात जैश के ओवरग्राउंड वर्करों से हुई थी। इसके बाद दोनों ने बड़ी मात्रा में केमिकल इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर था। इसका बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही रखा गया था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब श्रीनगर पुलिस ने मुजम्मिल को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। इसके बाद उमर घबरा गया और लाल किले के पास समय से पहले हुए विस्फोट में मारा गया।

दिल्ली धमाके का एक और साजिशकर्ता धरा

दिल्ली धमाका मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली से एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया। उस पर आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी के साथ मिलकर धमाके की साजिश रचने का आरोप है। हमले में इस्तेमाल की गई कार गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के अनुसार, आमिर जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है और उसने कथित आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर हमले की योजना तैयार की थी। आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

फरीदाबाद से दो को हिरासत में लिया : इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हरियाणा के नूंह में डॉ. उमर को किराये पर कमरा देने के मामले में मकान मालिक को शनिवार रात हिरासत में ले लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि डॉ. उमर ने धमाके से 10 दिन पहले नूंह की हिदायत कॉलोनी में दस दिन के लिए किराये पर कमरा लिया था। यह मकान अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े इलेक्ट्रिशियन की साली का है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने इलेक्ट्रीशियन और मकान मालकिन के बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

पूछताछ के बाद चार को छोड़ा : पुलिस ने लावारिस मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद डॉ. उमर के संपर्क में रहने के आरोप में सात लोगों को हिरासत में लिया था। नूंह से ही विस्फोटक सामग्री की खरीद-फरोख्त हुई थी। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण फिलहाल इन चार लोगों को छोड़ दिया गया है।

लखनऊ में छह स्थानों पर छापे, 13 से पूछताछ

वहीं, उत्तर प्रदेश एटीएस ने रविवार शाम को लखनऊ के पारा समेत छह स्थानों पर छापा मारा। इस दौरान 13 लोगों से करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई। इन लोगों के बारे में खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी थी। ये पहले डॉ. परवेज और शाहीन के संपर्क में रहे हैं। पारा से दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच के बाद इन्हें भी छोड़ दिया गया। हालांकि, जांच में इनका जम्मू-कश्मीर के डॉक्टरों के मॉड्यूल से कोई संपर्क फिलहाल नहीं पाया गया है।

महिला डॉक्टर हिरासत में

कश्मीर के अनंतनाग में रविवार को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने हरियाणा की रहने वाली एक महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा के घर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक, मलखनाग इलाके में देर रात की गई कार्रवाई के दौरान एक मोबाइल फोन जब्त किया गया, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

