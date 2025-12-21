..तो तुरंत आरक्षण छोड़ दें; शंकराचार्य की कही बात याद दिला कांग्रेस के दलित नेता ने क्यों की ऐसी अपील?

संक्षेप: पूर्व सांसद ने लिखा, 'आरक्षण का फायदा उठाकर बने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, छात्रों और आरक्षित पदों पर बैठे लोगों जिनमें सरपंच, मुखिया और पार्षद शामिल हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, उनकी परीक्षा का समय अब आ गया है।'

कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद व दलित नेता उदित राज ने रविवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और एक अन्य हिंदू धर्म गुरु स्वामी आनंद स्वरूप की बाबा साहब अंबेडकर पर की गई कुछ टिप्पणियां याद दिलाईं और दलित समाज के लोगों से एक खास अपील की। उदित राज ने कहा कि अगर इन टिप्पणियों को जानने के बाद भी अगर आप इनकी पूजा, कर्मकांड, दान-पुण्य आदि करते हैं तो या ऐसा करना छोड़ दें या फिर आरक्षण का त्याग कर दें। वरना ये डॉ अंबेडकर को धोखा देने जैसी बात होगी। उदित राज ने ये बातें एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहीं।

अपनी पोस्ट में इन बड़े धर्मगुरुओं द्वारा की गई टिप्पणियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 'शंकराचार्य ने इस्लाम नहीं, बल्कि अंबेडकरवादियों को हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया है, साथ ही स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि हिंदू संस्कृति को बचाना है तो डॉ अंबेडकर को मिटाना होगा। अंबेडकर की सोच और अंबेडकरी बुद्धिज्म को मिटाना होगा।'

इसके आगे उदित राज ने सवाल पूछते हुए लिखा कि 'अंबेडकर ने इनका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने दबे, कुचले और महिलाओं को सम्मान से जीने के लिए कहा फिर भी उनसे इतनी नफ़रत!' वहीं इसके बाद दलित समाज के लोगों से अपील करते हुए पूर्व सांसद ने लिखा, 'आरक्षण का फायदा उठाने वाले मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, छात्रों और आरक्षित पदों पर बैठे लोगों जिनमें सरपंच, मुखिया और पार्षद शामिल हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, उनकी परीक्षा का समय अब आ गया है।'

आगे उन्होंने लिखा, 'अगर आप अब भी इनकी (हिंदू धर्मगुरुओं की) पूजापाठ, कर्मकांड, दान-पुण्य आदि कर रहे हैं तो ऐसा करना तुरंत बंद कर दें या अपना आरक्षण तुरंत छोड़ दें वर्ना ये बेईमानी होगी और डॉ अंबेडकर को धोखा देना माना जाएगा।' उन्होंने कहा, 'जब मनुवादी चिल्लाकर कह रहे हैं अंबेडकर की विचारधारा और अम्बेडकरवादी दुश्मन हैं, यानी वो अपमान कर रहे हैं तो आप फिर भी वहां गुलामी क्यों कर रहें हैं? इतनी दुत्कार और फटकार के बाद भी पैरों में में पड़े रहोगे तो भेदभाव तो होगा ही और आप कीड़े-मकोड़े की ज़िंदगी जीते रहोगे।'