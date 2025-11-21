Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDr. Nisar Ul Hasan appointment at Al-Falah University was objected by students and parents.
अल-फलाह में डॉ. निसार की नियुक्ति पर छात्रों व पैरेंट्स ने जताई था ऐतराज, क्या है वजह

अल-फलाह में डॉ. निसार की नियुक्ति पर छात्रों व पैरेंट्स ने जताई था ऐतराज, क्या है वजह

संक्षेप:

दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. निसार उल हसन की नियुक्ति से जुड़ा विवाद भी गुरुवार को सामने आया है। छात्रों के अनुसार निसार की नियुक्ति के समय ही सोशल मीडिया पर कई गंभीर सवाल उठे थे।

Fri, 21 Nov 2025 07:39 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
अभिभावकों और छात्रों के एक वर्ग ने यह कहते हुए विरोध दर्ज कराया था कि जिस डॉक्टर निसार को देश की एकता और अखंडता के लिए घातक बताते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार द्वारा करीब डेढ़ साल पहले बर्खास्त किया था। उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर में एक मुकदमा दर्ज है, उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उस समय मामले को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने फैकल्टी में शामिल कर लिया था। अब जब दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा और संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लेकर चिंता बढ़ी है, अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि यदि समय रहते प्रबंधन सतर्क होता, तो आज यह स्थिति पैदा न होती।

यूनिवर्सिटी प्रबंधन सवालों के घेरे में

अभिभावकों का आरोप है कि नियुक्ति विवाद के समय भी प्रबंधन ने कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसके चलते यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया था। अब धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई लोगों से पूछताछ और गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने की खबरों से अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। उन्हें आशंका है कि यदि जांच का दायरा बढ़ा या किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो यूनिवर्सिटी का संचालन बाधित हो सकता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Delhi Car Blast
