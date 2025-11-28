दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता डॉ. मुजम्मिल के नए ठिकाने का खुलासा, पूर्व सरपंच के घर लिया था कमरा

संक्षेप: दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता और ‘वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ के अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने ठिकाने फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी बनाया था। उसने पूर्व सरपंच का तीन कमरों का घर 8 हजार रुपये महीना किराये पर लिया था।

दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता और ‘वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ के अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने ठिकाने फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी बनाया था। उसने पूर्व सरपंच का तीन कमरों का घर 8 हजार रुपये महीना किराये पर लिया था। उसने पूर्व सरपंच को बताया था कि वह कश्मीर से फल लाकर यहां व्यापार करेगा। वह यहां अक्सर शाहीन सईद के साथ आता रहता था। कई बार ठहरता भी था। करीब ढाई माह बाद वह घर खाली कर चला गया था। उसका कहना था कि यहां पर ज्यादा गरमी है। पूर्व सरपंच ने बताया कि उसके भतीजे को कैंसर था। इस वजह से वह डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फलों की पेटियों में हथियार लाने का शक मुजम्मिल ने फलों के कारोबार का झांसा देकर खोरी जमालपुर में किराये पर घर लिया था। अब जांच एजेंसियों को शक हो रहा है कि आरोपी फलों की पेटियों में रखकर कश्मीर से हथियार लाया होगा। आरोपी के धौज में किराये के कमरे से राइफल और पिस्तौल मिली थी। काफी संख्या में कारतूस मिले थे। वह यहां फल विक्रेता की पहचान बनाकर जम्मू-कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के बीच हथियार जमा करना चाहता था।

शाहीन को लेकर एनआईए की टीम नेहरू ग्राउंड पहुंची दिल्ली में बम धमाका करने के लिए विस्फोटक सामग्री तैयार करने के लिए केमिकल शहर की नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी की दुकान से खरीदा गया था। गुरुवार शाम को एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम दुकानदार से पूछताछ करने पहुंची। इस दौरान डॉ. शाहीन सईद भी जांच टीम के साथ थी।