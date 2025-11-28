Hindustan Hindi News
दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता डॉ. मुजम्मिल के नए ठिकाने का खुलासा, पूर्व सरपंच के घर लिया था कमरा

दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता और ‘वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ के अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने ठिकाने फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी बनाया था। उसने पूर्व सरपंच का तीन कमरों का घर 8 हजार रुपये महीना किराये पर लिया था।

Fri, 28 Nov 2025 06:39 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता और ‘वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ के अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने ठिकाने फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी बनाया था। उसने पूर्व सरपंच का तीन कमरों का घर 8 हजार रुपये महीना किराये पर लिया था। उसने पूर्व सरपंच को बताया था कि वह कश्मीर से फल लाकर यहां व्यापार करेगा। वह यहां अक्सर शाहीन सईद के साथ आता रहता था। कई बार ठहरता भी था। करीब ढाई माह बाद वह घर खाली कर चला गया था। उसका कहना था कि यहां पर ज्यादा गरमी है। पूर्व सरपंच ने बताया कि उसके भतीजे को कैंसर था। इस वजह से वह डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आया था।

फलों की पेटियों में हथियार लाने का शक

मुजम्मिल ने फलों के कारोबार का झांसा देकर खोरी जमालपुर में किराये पर घर लिया था। अब जांच एजेंसियों को शक हो रहा है कि आरोपी फलों की पेटियों में रखकर कश्मीर से हथियार लाया होगा। आरोपी के धौज में किराये के कमरे से राइफल और पिस्तौल मिली थी। काफी संख्या में कारतूस मिले थे। वह यहां फल विक्रेता की पहचान बनाकर जम्मू-कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के बीच हथियार जमा करना चाहता था।

शाहीन को लेकर एनआईए की टीम नेहरू ग्राउंड पहुंची

दिल्ली में बम धमाका करने के लिए विस्फोटक सामग्री तैयार करने के लिए केमिकल शहर की नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी की दुकान से खरीदा गया था। गुरुवार शाम को एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम दुकानदार से पूछताछ करने पहुंची। इस दौरान डॉ. शाहीन सईद भी जांच टीम के साथ थी।

एनआईए और दिल्ली पुलिस की करीब पांच गाड़ियों में सवार होकर गुरुवार शाम को अचानक लोहा मंडी स्थित केमिकल की दुकान पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ियों को देखकर आस-पड़ोस के दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकल आए। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों को देखकर राहगीर भी वहां खड़े हो गए। जांच टीम में तीन महिला पुलिसकर्मी भी थीं। उनके साथ एक महिला भी थी। इसे डॉ. शाहीन सईद बताया जा रहा है। करीब 15 मिनट ठहरने के बाद टीम यहां से चली गई। दुकानदार से एनआईए टीम ने सीसीटीवी कैमरे और केमिकलों के बारे में भी पूछा। लोहा मंडी के दुकानदार ने पत्रकारों से कहा कि सब उनकी दुकान पर आ रहे हैं। पता नहीं किसने कहा है कि उनकी दुकान पर एनआईए आई थी। उधर, अन्य कारोबारी ने बताया कि दिल्ली धमाके की जांच में शामिल पुलिसकर्मी करीब एक सप्ताह पहले भी यहां आए थे। यहां से दो लोगों को हिरासत में लेकर गए थे। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। गुरुवार शाम को भी एनआईए की टीम लोहा मंडी पहुंची थी। उधर, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीम अल-फलहा यूनिवर्सिटी भी पहुंची है। यहां भी जांच टीम ने उसके फ्लैट में जांच पड़ताल की। वहीं, उससे उसके फ्लैट और यूनिवर्सिटी परिसर की भी निशानदेही करवाई।

