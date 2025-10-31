गुरुग्राम में 18वीं मंजिल से कूदकर DPS स्टूडेंट ने दी जान, एक बात को लेकर परेशान था

Hindustan Hindi News
Fri, 31 Oct 2025 02:22 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम से एक दुखद घटना सामने आई है। सेक्टर-108 में शोभा सिटी सोसाइटी में 18वीं मंजिल से कूदकर 18 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान आर्यन सहवाग के रूप में हुई है। वह दिल्ली के डीपीएस स्कूल में 12वीं में पढ़ता था। सोसायटी के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने छात्र के मोबाइल फोन को कब्जे में जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

फर्श से टकराते ही फट गया सिर

आर्यन सहवाग के पिता विक्रम सिंह सहवाग आर्मी से रिटायर हैं। वे मूलरूप से रोहतक के रहने वाले हैं। अभी शोभा सिटी सोसाइटी में 10वीं मंजिल पर रहते थे। वीरवार रात को विक्रम किसी काम से रोहतक गए थे। घर पर मां और बेटा ही थे। रात को करीब दो बजे आर्यन अपने फ्लैट से निकला और फिर लिफ्ट से 18वीं मंजिल तक पहुंच गया। यहां से उसने छलांग लगा दी।

आर्यन का सिर फर्श से टकराते ही फट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिक्योरिटी स्टाफ ने ही परिवार और पुलिस को सूचना दी। परिजन उसे उठाकर अस्पताल ले गए, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

एक पेपर नहीं देने से था परेशान

जानकारी के अनुसार युवक ने प्री बोर्ड परीक्षा में एक पेपर नहीं दिया था, जिससे वह परेशान था। हालांकि उसके पैरेंट्स की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया था। आसपास के लोगों ने बताया कि आर्यन शांत स्वभाव का था और किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। अपना पढ़ाई में ही ध्यान रखता था। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया है। मैसेज, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन उसका शव रोहतक ले कर जाएंगे, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

