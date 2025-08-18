दिल्ली के द्वारका में DPS समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराई गईं बिल्डिंग

राजधानी के द्वारका में आज एक बार फिर तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिन स्कूकों को बम की धमकी दी गई है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्रीराम वर्ल्ड स्कूल और मॉर्डन स्कूल शामिल हैं।

राजधानी के द्वारका में आज एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिन स्कूकों को बम की धमकी दी गई है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्रीराम वर्ल्ड स्कूल और मॉर्डन स्कूल शामिल हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। एहतियातन स्कूलों को खाली कराकर सभी छात्रों को वापस घर भेज दिया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल और सेक्टर 10, द्वारका स्थित श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को एक ईमेल आईडी के जरिये धमकी मिली। सुरक्षा उपाय के तौर पर, स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। पुलिस की टीमें सभी स्कूलों में गहनता से तलाश जारी है।

हालांकि पिछली दो बम धमकियां अफवाह निकलीं, सुरक्षा एजेंसियां आज की सूचना को गंभीरता से ले रही हैं और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

बता दें कि स्कूल-कॉलेजों को बम की धमकी मिलने का यह कोई पहला मामला नहींं है। इस साल अब तक कई बार दिल्ली समेत देशभर के कई स्कूल-कॉलेज और हवाईअड्डों को ऐसी धमकियां मिल चुकी है। हालांकि, हर बार यह धमकी महज अफवाह ही साबित हुई हैं।

एक महीने पहले भी 45 से अधिक स्कूलों को मिली थी धमकी भाषा के मुताबिक, आज से ठीक एक महीने पहले 18 जुलाई को भी दिल्ली के 45 से अधिक स्कूलों और तीन कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गई थीं, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों में दहशत फैल गई थी। अकेले जुलाई महीने में ही चार बार राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं।

स्कूलों को भेजे गए ईमेल में कहा गया था, ‘‘ नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने स्कूल के कमरों में कई विस्फोटक उपकरण (ट्राईनाइट्रोटोल्यूइन) रखे हैं। विस्फोटकों को काले प्लास्टिक बैग में बड़ी कुशलता से छिपाया गया है।’’

हालांकि पुलिस को जांच के दौरान किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि साइबर एक्सपर्टस ने अपना काम शुरू कर दिया है और इन धमकियों के सोर्स का पता लगा रहे हैं।