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गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ 50 मिनट में, होंगे 12 स्टेशन; जानिए कैसा होगा नया रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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यह कॉरिडोर को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इससे गाजियाबाद, नोएडा तथा जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा समय घटकर करीब 40 से 50 मिनट रह जाने की उम्मीद है, जिससे रोज आने-जाने वाले यात्रियों को आसान होगी।

गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ 50 मिनट में, होंगे 12 स्टेशन; जानिए कैसा होगा नया रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर

इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाले यात्रियों को जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत तेज विकल्प मिल सकता है, क्योंकि प्रस्तावित गाजियाबाद-जेवर नमो भारत कॉरिडोर का काम अब 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) के चरण तक पहुंच गया है, जो इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट (RRTS) प्रोजेक्ट के लिए एक अहम पड़ाव है। यह प्रस्तावित कॉरिडोर 72.44 किलोमीटर लंबा होगा और इस कॉरिडोर को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया जाएगा, ऐसे में इसके बनने के बाद गाजियाबाद, नोएडा तथा जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच लगने वाला यात्रा समय घटकर लगभग 40 से 50 मिनट रह जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने समाचार एजेंसी PTI को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद-जेवर और नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम कॉरिडोर के लिए अभी DPR तैयार की जा रही है और यह कॉरिडोर फिलहाल डीपीआर चरण में हैं।

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इन प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा कॉरिडोर

यह प्रस्तावित कॉरिडोर गाजियाबाद से शुरू होकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) सिटी से होते हुए जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म होगा। यह कॉरिडोर उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जहां तेजी से शहरी और आर्थिक विकास हो रहा है।

कॉरिडोर में 12 स्टेशन समेत दो डिपो प्रस्तावित

गोयल ने बताया कि इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन और मार्ग के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर दो डिपो होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की योजना इस तरह बनाई गई है कि ट्रेनों का सुचारू संचालन हो सके और दिल्ली-एनसीआर के शहरों तथा आगामी एयरपोर्ट के बीच बढ़ती यात्री आवाजाही को संभाला जा सके।

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इस रूट पर प्रस्तावित 12 स्टेशनों के नाम:

(1) गाजियाबाद

(2) गाजियाबाद साउथ

(3) ग्रेटर नोएडा वेस्ट-सेक्टर IV

(4) ग्रेटर नोएडा वेस्ट-सेक्टर II

(5) नॉलेज पार्क V

(6) सूरजपुर

(7) परी चौक

(8) इकोटेक VI

(9) दनकौर

(10) YEIDA नॉर्थ-सेक्टर 18

(11) YEIDA सेंट्रल-सेक्टर 21

(12) जेवर एयरपोर्ट

एक्वा लाइन के साथ मिलेगी इंटरचेंज सुविधा

गोयल ने कहा कि परी चौक स्टेशन नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के साथ इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे यात्रियों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वाईईआईडीए सेंट्रल-सेक्टर 21 स्टेशन आगामी नोएडा फिल्म सिटी क्षेत्र के लिए भी संपर्क उपलब्ध कराएगा।

रेड लाइन मेट्रो के जरिए दिल्ली मेट्रो से भी जुड़ा होगा

उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर मौजूदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि यात्री रेड लाइन मेट्रो के जरिए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पहुंचकर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे, जिससे दिल्ली और हवाई अड्डा कॉरिडोर के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित होगा।

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फिलहाल चल रहा ये सब काम

गोयल ने बताया कि अभी इस कॉरिडोर के लिए जियोटेक्निकल जांच, यूटिलिटी मैपिंग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन (EHT) लाइनों और पानी की पाइपलाइनों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने या उनमें बदलाव करने का काम किया जा रहा है। इन कदमों का मकसद निर्माण कार्य शुरू होने के बाद होने वाली देरी को कम करना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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