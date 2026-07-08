गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ 50 मिनट में, होंगे 12 स्टेशन; जानिए कैसा होगा नया रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर
यह कॉरिडोर को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इससे गाजियाबाद, नोएडा तथा जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा समय घटकर करीब 40 से 50 मिनट रह जाने की उम्मीद है, जिससे रोज आने-जाने वाले यात्रियों को आसान होगी।
इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाले यात्रियों को जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत तेज विकल्प मिल सकता है, क्योंकि प्रस्तावित गाजियाबाद-जेवर नमो भारत कॉरिडोर का काम अब 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) के चरण तक पहुंच गया है, जो इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट (RRTS) प्रोजेक्ट के लिए एक अहम पड़ाव है। यह प्रस्तावित कॉरिडोर 72.44 किलोमीटर लंबा होगा और इस कॉरिडोर को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया जाएगा, ऐसे में इसके बनने के बाद गाजियाबाद, नोएडा तथा जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच लगने वाला यात्रा समय घटकर लगभग 40 से 50 मिनट रह जाने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने समाचार एजेंसी PTI को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद-जेवर और नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम कॉरिडोर के लिए अभी DPR तैयार की जा रही है और यह कॉरिडोर फिलहाल डीपीआर चरण में हैं।
इन प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा कॉरिडोर
यह प्रस्तावित कॉरिडोर गाजियाबाद से शुरू होकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) सिटी से होते हुए जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म होगा। यह कॉरिडोर उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जहां तेजी से शहरी और आर्थिक विकास हो रहा है।
कॉरिडोर में 12 स्टेशन समेत दो डिपो प्रस्तावित
गोयल ने बताया कि इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन और मार्ग के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर दो डिपो होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की योजना इस तरह बनाई गई है कि ट्रेनों का सुचारू संचालन हो सके और दिल्ली-एनसीआर के शहरों तथा आगामी एयरपोर्ट के बीच बढ़ती यात्री आवाजाही को संभाला जा सके।
इस रूट पर प्रस्तावित 12 स्टेशनों के नाम:
(1) गाजियाबाद
(2) गाजियाबाद साउथ
(3) ग्रेटर नोएडा वेस्ट-सेक्टर IV
(4) ग्रेटर नोएडा वेस्ट-सेक्टर II
(5) नॉलेज पार्क V
(6) सूरजपुर
(7) परी चौक
(8) इकोटेक VI
(9) दनकौर
(10) YEIDA नॉर्थ-सेक्टर 18
(11) YEIDA सेंट्रल-सेक्टर 21
(12) जेवर एयरपोर्ट
एक्वा लाइन के साथ मिलेगी इंटरचेंज सुविधा
गोयल ने कहा कि परी चौक स्टेशन नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के साथ इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे यात्रियों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वाईईआईडीए सेंट्रल-सेक्टर 21 स्टेशन आगामी नोएडा फिल्म सिटी क्षेत्र के लिए भी संपर्क उपलब्ध कराएगा।
रेड लाइन मेट्रो के जरिए दिल्ली मेट्रो से भी जुड़ा होगा
उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर मौजूदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि यात्री रेड लाइन मेट्रो के जरिए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पहुंचकर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे, जिससे दिल्ली और हवाई अड्डा कॉरिडोर के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित होगा।
फिलहाल चल रहा ये सब काम
गोयल ने बताया कि अभी इस कॉरिडोर के लिए जियोटेक्निकल जांच, यूटिलिटी मैपिंग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन (EHT) लाइनों और पानी की पाइपलाइनों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने या उनमें बदलाव करने का काम किया जा रहा है। इन कदमों का मकसद निर्माण कार्य शुरू होने के बाद होने वाली देरी को कम करना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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