दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली 411 इकाइयां बंद होंगी; DPCC ने जारी किया आदेश

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। डीपीसीसी ने प्रदूषण फैलानी वाली 411 इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के निर्देशों के बाद डीपीसीसी, राजस्व विभाग और डीएसआईआईडीसी ने निरीक्षण शुरू किया है।

Dec 22, 2025 08:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु एवं जल प्रदूषण फैला रही 411 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), राजस्व विभाग और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) 28 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों और 27 पुनर्विकास क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण कर रही है।

सर्वेक्षण के दौरान 20 दिसंबर तक अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 1586 इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 232 इकाइयां डीपीसीसी की अनुमति के बिना संचालित पाई गईं और उनसे प्रदूषण हो रहा था। अधिकारियों के अनुसार, पुनर्विकास क्षेत्रों में 1102 इकाइयों का निरीक्षण किया गया और 179 इकाइयां प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करती पाई गईं।

एक अधिकारी ने बताया कि इन निष्कर्षों के आधार पर डीपीसीसी ने 21 दिसंबर को सभी 411 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के निर्देशों के बाद तीनों एजेंसियों ने निरीक्षण शुरू किया है। 9 दिसंबर को शुरू हुआ यह सर्वेक्षण अभी भी जारी है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम भी निरीक्षण कर रहा है।

पीटीआई से बात करते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि हम शहर की बेहतरी और निवासियों के स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। सर्वेक्षण जारी है और प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पर्यावरण मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही। शाम 4 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
