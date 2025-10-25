कार्बाइड गन से दर्जनों लोगों ने अपनी आंखें गंवाईं, जीवनभर का अंधेरा दे गई दिवाली
संक्षेप: दिवाली पर कार्बाइड गन से दर्जनों लोगों ने आंखों की रोशनी गंवा दी। दिल्ली एम्स में इस गन से जख्मी होकर 10 लोग इलाज के लिए पहुंचे, जिनकी रोशनी जाने का खतरा है। मध्य प्रदेश में अब तक 150 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है।
दिवाली के बाद एम्स में जख्मी आखें लेकर पहुंचे कई मरीजों की कार्निया गल चुकी है। कार्बाइड और प्लास्टिक के टुकड़ों की वजह से आंखें जख्मी हो गई हैं। इन मरीजों की सर्जरी की जाएगी।
कार्बाइड गन बनाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसे देखकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्लास्टिक की पाइप से कार्बाइड गन बनाई। कार्बाइड और पानी मिलाने से बंदूक में ज्वलनशील गैस बनती है और तेज धमाका होता है। धमाके की वजह से पाइप फटने और कार्बाइड के महीन टुकड़े निकलकर आंखों में पहुंचने, बंदूक से तेज आंच की वजह से आंखों के झुलसने के मामले बड़ी संख्या में सामने आए।
दिल्ली एम्स के नेत्र रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. राधिका टंडन ने बताया कि तकरीबन 10 ऐसे मरीज आए हैं, जिनमें एमनियोटिक झिल्ली डैमेज, कंबाइंड थर्मों केमिकल, कॉर्निया के गलने या आंखों में कुछ बाहरी चीजें चुभने की वजह से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। इन मरीजों की सर्जरी करनी पड़ेगी और इलाज भी लंबा चलेगा।
भोपाल, इंदौर में रोक लगी
कार्बाइड गन से एमपी में 300 लोगों की आंखें जख्मी हो गईं, जिनमें से 150 की रोशनी चली गई। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सर्जरी के बाद भी पहले जैसी रोशनी मुश्किल
एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जिन मरीजों की आंखों को गंभीर नुकसान हुआ है और सर्जरी की आवश्यकता है, उनमें पूर्व की भांति आंखों की रोशनी लौटना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि 100 फीसदी रिकवरी न हो सके। इसलिए दीपावली पर पटाखे जलाते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।