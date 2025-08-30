दिल्ली की सड़कों पर होगी डबल डेकर बसों की वापसी, नए अवतार में होगा राजधानी का सैर-सपाटा

दिल्ली में 30 साल बाद डबल डेकर बसें वापसी को तैयार हैं। डीटीसी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें वापस लाने की योजना बना रहा है। ये जो ट्रायल रन के बाद चुनिंदा रूट्स पर चलेंगी।

कभी दिल्ली की सड़कों पर 'सुविधा बस' के नाम से मशहूर डबल डेकर बसें शहर की शान हुआ करती थीं। 1989 में पुराने हो चुके वाहनों और सीएनजी बेड़े में बदलाव के कारण ये बसें सड़कों से गायब हो गई थीं। लेकिन अब, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) इन बसों को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाने की योजना बना रहा है।

पायलट प्रोजेक्ट का रोमांच डीटीसी ने एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों को परखा जाएगा। अशोक लेलैंड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत दी गई एक ऐसी बस पहले ही ओखला डिपो में खड़ी है। जल्द ही यह बस चुनिंदा रूट्स पर ट्रायल रन शुरू कर सकती है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया, 'हमारे पास अभी एक बस है और दो और मिलने की उम्मीद है। हम रूट मैप तैयार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये बसें दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सकें।'

आसान नहीं होगा डबल डेकर बसों का सफर 4.75 मीटर ऊंची और 9.8 मीटर लंबी यह डबल डेकर बस 63 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकती है, जो दिल्ली की नौ मीटर लंबी देवी बसों की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी ऊंचाई और वजन कुछ चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। कम ऊंचाई वाले पेड़, लटकती तारें और फ्लाईओवर इन बसों के लिए रुकावट बन सकते हैं। डीटीसी के अधिकारी रूट्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पेड़ों की टहनियों और ओवरब्रिज की ऊंचाई को मापा जा रहा है ताकि एक सुरक्षित कॉरिडोर तैयार किया जा सके।

पंकज सिंह ने कहा, 'इन बसों का वजन ज्यादा है, इसलिए शुरुआत में छोटे रूट्स पर बैटरी रेंज की जांच की जाएगी। देश में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का अनुभव अभी सीमित है, इसलिए हमें सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे।'

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स? आईसीसीटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भट्ट ने इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा, 'इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, रूट का चयन सावधानी से करना होगा, क्योंकि ऊपरी डेक पर चढ़ने-उतरने में समय लग सकता है, जो सिस्टम की दक्षता को प्रभावित कर सकता है।'