पलवल-नूंह के लिए गुड न्यूज, पृथला और धुलावट के बीच बिछेगी डबल रेल लाइन

Mar 08, 2026 07:37 am IST
फरीदाबाद से सटे पलवल और नूंह जिलों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) प्रोजेक्ट के तहत पलवल के पृथला से जिला नूंह के धुलावट के बीच नई दोहरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 

फरीदाबाद से सटे पलवल और नूंह जिलों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) प्रोजेक्ट के तहत पलवल के पृथला से जिला नूंह के धुलावट के बीच नई दोहरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के बीच लॉजिस्टिक्स की आवाजाही भी बेहद सुगम हो जाएगी।

फरीदाबाद मंडल के जिला पलवल से जिला सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण किया जा रहा है। इसमें पलवल स्थित पृथला स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इंडियन रेलवे से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी है। यहां दोनों रेल मार्गों का जंक्शन बनाया जाएगा। 126 किलोमीटर से अधिक लंबे इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से 67 गांवों में 665 हेक्टेयर भूमि पर सिविल कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना के तहत करीब 30 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है, जिसके तहत प्रदेश में कई स्थानों पर रेल लाइन बिछाई गई है, लाइन बिछाने के लिए आरओबी बनाए गए हैं। नूंह में अरावली की पहाड़ियों के बीच सुरंग बनाने का कार्य जारी है।

चार वर्ष पहले शुरू हुआ था कार्य

इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 27 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में रखी थी। उस समय इसके निर्माण की अवधि पांच साल तय की गई थी। यानी वर्ष 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह प्रोजेक्ट भविष्य में माल परिवहन की रीढ़ बनेगा।

सिविल इंजीनियरिंग का बेजोड़ संगम

केवल पटरियां ही नहीं बिछाई जाएंगी, बल्कि बड़े स्तर पर सिविल कार्य भी किए जाएंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने बताया कि इस खंड में आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण, जल निकासी के लिए पुलों का जाल और जमीन को मजबूती देने के लिए रिटेनिंग वॉल समेत कई महत्वपूर्ण ढांचे तैयार किए जाएंगे।

नूंह में टनल बनाई जा रही

परियोजना के तहत नूंह में अरावली के पहाड़ों के बीच करीब पांच किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। निगम की ओर से लगभग 20 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है, बाकी कार्य तेजी से जारी है।

तीन वर्ष में निर्माण पूरा होगा

इस कार्य को पूरा करने के लिए करीब तीन साल लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए आधुनिक मशीनों और अनुभवी कार्यबल को तैनात करने की योजना है।

नरेश कुमार, परियोजना महाप्रबंधक, ''पृथला से धुलावट के बीच डबल लाइन बिछाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक से दो माह में काम चालू होने की उम्मीद है।''

