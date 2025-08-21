पलवल में डबल मर्डर: रंजिश में अग्निवीर की हत्या, दूसरे युवक को घर में घुसकर मार डाला

ये वारदात गदपुरी थाना के दो गांवों में हुई है। अग्निवीर की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं दूसरे हत्या को पीट-पीट कर अंजाम दिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

दिल्ली एनसीआर के पलवल में अग्निवीर सहित दो लोगों की हत्या की खबर सामने आई है। ये वारदात गदपुरी थाना के दो गांवों में हुई है। अग्निवीर की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं दूसरे हत्या को पीट-पीट कर अंजाम दिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

अग्निवीर की गोली मारकर हत्या मांदकोल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर अग्निवीर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हादसे के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोप है कि आरोपितों ने डेढ़ महीने पहले मृतक के चाचा पर भी हमला किया था। इस मामले को वापस लेने के लिए आरोपित लगातार मृतक और उसके स्वजन को धमकी दे रहे थे। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बलदेव के तौर पर हुई है।