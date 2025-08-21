Double murder in Palwal: Agniveer and another youth killed पलवल में डबल मर्डर: रंजिश में अग्निवीर की हत्या, दूसरे युवक को घर में घुसकर मार डाला, Ncr Hindi News - Hindustan
पलवल में डबल मर्डर: रंजिश में अग्निवीर की हत्या, दूसरे युवक को घर में घुसकर मार डाला

ये वारदात गदपुरी थाना के दो गांवों में हुई है। अग्निवीर की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं दूसरे हत्या को पीट-पीट कर अंजाम दिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, पलवलThu, 21 Aug 2025 01:40 PM
दिल्ली एनसीआर के पलवल में अग्निवीर सहित दो लोगों की हत्या की खबर सामने आई है। ये वारदात गदपुरी थाना के दो गांवों में हुई है। अग्निवीर की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं दूसरे हत्या को पीट-पीट कर अंजाम दिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

अग्निवीर की गोली मारकर हत्या

मांदकोल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर अग्निवीर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हादसे के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोप है कि आरोपितों ने डेढ़ महीने पहले मृतक के चाचा पर भी हमला किया था। इस मामले को वापस लेने के लिए आरोपित लगातार मृतक और उसके स्वजन को धमकी दे रहे थे। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बलदेव के तौर पर हुई है।

घर मे घुसकर पीट पीट कर हत्या

दूसरा मामला गदपुरी थाना के गांव दोस्तपुर का है। यहां घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मारपीट में उसकी बहन को सिर में चोट लगी है। गदपुरी थाना पुलिस ने मृतक के चाचा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है कि वह घर में क्यों घुसा और झगड़ा क्यों किया। मृतक की पहचान मोनू के तौर पर की गई।