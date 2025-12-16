दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर, देर रात 2 सगे भाईयों की गोलियों से भूनकर हत्या
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में सोमवार देर रात दो सगे भाईयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस डबल मर्डर की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों का सुराग तलाशने को पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज तड़के करीब 1:40 बजे जाफराबाद थाना पुलिस को इलाके में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसकी पहचान फजील (31 साल), पिता अब्दुल, निवासी गली नंबर 30/8, जाफराबाद के रूप में हुई। उसके भाई नदीम (33 साल) को परिवार वाले पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।
पुलिस द्वारा थाना जाफराबाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1)/3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
इस हत्याकांड की वजह अभी पता नहीं चल रही है। हालांकि पुलिस आपसी रंजिश का नतीजा मानकर चल रही है।