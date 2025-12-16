दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर, देर रात 2 सगे भाईयों की गोलियों से भूनकर हत्या

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDouble murder in Jafrabad Delhi, two real brothers shot dead
Dec 16, 2025 07:57 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में सोमवार देर रात दो सगे भाईयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस डबल मर्डर की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों का सुराग तलाशने को पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज तड़के करीब 1:40 बजे जाफराबाद थाना पुलिस को इलाके में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसकी पहचान फजील (31 साल), पिता अब्दुल, निवासी गली नंबर 30/8, जाफराबाद के रूप में हुई। उसके भाई नदीम (33 साल) को परिवार वाले पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।

पुलिस द्वारा थाना जाफराबाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1)/3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

इस हत्याकांड की वजह अभी पता नहीं चल रही है। हालांकि पुलिस आपसी रंजिश का नतीजा मानकर चल रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Crime News Delhi News अन्य..
