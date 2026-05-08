ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में डबल मर्डर; खून से लथपथ मिले दो मजदूरों के शव
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक इंस्टिट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में दो लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों के शव हॉस्टल परिसर के एक कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले हैं।
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक इंस्टिट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में दो लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों के शव हॉस्टल परिसर के एक कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले हैं। फावड़े और सरिया से हमला कर दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है।
बताया जा रहा है कि तीन मजदूर दो दिन पहले परिसर में पेड़ लगाने आए थे। इन्हीं में से दो के शव बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि इनके साथ मौजूद तीसरे शख्स ने ही इनकी हत्या की और फिर फरार हो गया।
पुलिस ने क्या बताया?
ग्रेटर नोएडा के डीसीपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया की निर्माणाधीन हॉस्टल में दो दिन पहले तीन श्रमिक पेड़ लगाने के लिए आए थे। इनमें से दो श्रमिकों का शव शुक्रवार की सुबह एक कमरे में पड़ा मिला है। जबकि इनका एक साथी लापता है।
आशंका है कि उसी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मृतकों की पहचान शीशपाल निवासी गांव फिटकरी थाना इंचौली जिला मेरठ और इंद्रपाल निवासी गांव इमली अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर जिला मेरठ के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।
नाली सफाई को लेकर विवाद में गोलियों से भून डाला
इससे पहले ग्रेटर नोएडा के एक गांव में बुधवार तड़के 25 साल के एक शख्स की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसकी पहचान 31 साल के मंगेश के रूप में हुई है।
पुलिस प्रवक्ता विजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तफ्तीश में पता चला कि गांव निवासी साजन आज तड़के जब एक शादी समारोह से घर लौटा तभी उसके पड़ोसी मंगेश (31) ने उस पर गोलियां चला दीं। साजन को तीन गोलियां लगीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साजन और मंगेश के बीच नाली की सफाई और कूड़ा डालने को लेकर विवाद था। संभवत इसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस बीच, पुलिस को सूचना मिली कि मंगेश और उसका एक साथी कार में सवार होकर फरार होने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस दल ने उन्हें घेर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार से उतरकर भागने की कोशिश के दौरान दोनों ने पुलिस दल पर गोलियां भी चलाईं। जवाबी कार्रवाई में मंगेश पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे काबू कर लिया गया, हालांकि उसका साथी फरार हो गया। उन्होंने बताया कि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि उसके पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल, दो कारतूस बरामद किए हैं।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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