दिल्ली के हर्ष विहार में डबल मर्डर, पार्किंग के अंदर बैठे 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या

दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो सगे भाइयों ने शुक्रवार रात पार्किंग में जाकर दो दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपनी बाइक से मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में दोनों घायलों को पास के जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डबल मर्डर की वारदात पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

वारदात के दो घंटे तक हर्ष विहार थाना व लोनी बॉर्डर थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रहीं। आखिर में हर्ष विहार थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डबल मर्डर के आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मृतकों की पहचान सुधीर उर्फ बंटी और राधे प्रजापति के रूप में हुई है।

मृतक सुधीर और बंटी दोनोंं दोस्त थे और अपने-अपने परिवार के साथ प्रताप विहार में रहते थे। दोनों मिलकर लोनी बार्डर के नजदीक पार्किंग चलाते थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डग्गा व प्रदीप दो सगे भाई हैं, जो लोनी में रहते हैं। बंटी का इनसे पुराना विवाद चल रहा है। तीन दिन पहले बंटी ने प्रदीप के पिता रोहतास को किसी बात पर गाली दे दी थी। बताया जा रहा है दोनों भाई इस बात से नाराज चल रहे थे।

शुक्रवार रात को बंटी और राधे पार्किंग में बैठे हुए थे, तभी वहां पर डग्गा और प्रदीप एक बाइक से पहुंचे। यहां उनकी दोनों दोस्तों से कहासुनी हो गई। इस दौरान दोनों भाइयों ने पिस्टल निकालकर दोनों पर गोलियां चला दीं। दोनों को एक-एक गोली लगी। गोली चलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग पार्किंग में पहुंचे तो दोनों दोस्त खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद आरोपी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर और हर्ष विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल हालत में दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।