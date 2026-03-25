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दिल्ली में यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी

Mar 25, 2026 08:39 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के करोल बाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक बस पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।

दिल्ली में यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी

दिल्ली के करोल बाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई। 23 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बस से 30-35 यात्रियों को निकाला गया।

बताया जा रहा है कि बस राजस्थान से आ रही थी। रात करीब 1 बजे झंडेवालान मंदिर के पास बस ने नियंत्रण खो दिया। घटना स्थल से सुबह आई तस्वीरों में काफी नुकसान दिखा। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और आसपास सामान बिखरे हुए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस राजस्थान से आ रही थी और नोएडा की तरफ बढ़ रही थी। करोल बाग पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल बस को साइड कर दिया गया है और रास्ते को यातायात के लिए खोल दिया गया है। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना देर रात एक बजकर 10 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल सेवा की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और बचाव कार्य शीघ्रता से शुरू किया गया। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई थी।

एक मृतक यूपी से, दूसरे की पहचान नहीं

दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 10 यात्रियों को सर गंगाराम अस्पताल में पहुंचाया गया,जबकि 12 मरीज आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराए गए। एक घायल को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। आरएमएल अस्पताल में दो घायलों की मौत हो गई। मृतकों में की पहचान शहबाज आलम (30) निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। उसकी उम्र 25-26 के आसपास की है। बस के चालक पंकज कुमार (26) निवासी अलवर राजस्थान को हिरासत में ले लिया गया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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