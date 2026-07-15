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दिल्ली में AAP को डबल झटका, MCD चुनाव में मिली मात; पार्षद टूटकर BJP में गया

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्य जोन से उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के प्रवीण कुमार चयनित हुए। जबकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) से भाजपा में शामिल हुए मोलड़बंद से पार्षद होमचंद गोयल मध्य जोन वार्ड समिति से स्थायी समिति सदस्य पद पर चयनित हुए।

दिल्ली में AAP को डबल झटका, MCD चुनाव में मिली मात; पार्षद टूटकर BJP में गया

दिल्ली में बुधवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ पार्टी को MCD चुनावों में मात मिली, वहीं दूसरी तरफ AAP के पार्षद विकास टांक भी पार्टी को जबरदस्त झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सांसद प्रवीण खंडेलवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को त्यागकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली।

विकास टांक लंबे समय से दिल्ली नगर निगम के पार्षद रहे हैं, और वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के सीटी एसपी जोन के चेयरमैन भी हैं। भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया। पार्टी ने कहा कि आज का दिन भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें वाल्मीकि समाज का एक युवा समर्थन मिल रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘आम आदमी पार्टी के पार्षद एवं वाल्मीकि समाज के युवा नेता विकास टांक ने प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा एवं सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल की गरिमामयी उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।’

MCD चुनाव में भी AAP को लगा झटका

दिल्ली नगर निगम की सभी जोन की वार्ड समिति और कुछ जोन में वार्ड समिति से स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव आज बुधवार को आयोजित किए गए, यहां पर भी आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। खबर लिखे जाने तक दस जोन की वार्ड समिति चुनाव के नतीजे आ चुके थे। इनमें से 8 जोन में भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि दो जोन में AAP जीती।

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भाजपा उम्मीदवारों ने केशवपुरम में निर्विरोध जीत दर्ज की। इसके साथ ही, मध्य, दक्षिण, नरेला, शाहदरा उत्तरी, शाहदरा दक्षिण जोन, नजफगढ़ जोन और सिविल लाइंस जोन में भाजपा ने जीत दर्ज की। जबकि आम आदमी पार्टी ने करोलबाग जोन में निर्विरोध जीत दर्ज की और रोहिणी जोन में भी AAP ने जीत दर्ज की। केशवपुरम जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के विनीत वोहरा, उपाध्यक्ष पद के लिए मीनू गोयल और स्थायी समिति के सदस्य के सुशील चयनित हुए हैं।

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शाहदरा उत्तरी जोन में 20 वोट लेकर भाजपा जीती

शाहदरा उत्तरी जोन के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पंकज लूथरा और उपाध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश सिंह को कुल 35 वोट में से 20 वोट मिले। दोनों पदों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष पद पर प्रियंका शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर रोशन लाल को 12 वोट मिले। शाहदरा उत्तरी जोन में कुल 35 वोट में से 32 वोट वार्ड समिति चुनाव के लिए डाले गए।

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मध्य जोन से निर्विरोध जीते भाजपा के उम्मीदवार

मध्य जोन में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। इसमें मध्य जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की पार्षद नीतू चयनित हुई। मध्य जोन में अध्यक्ष पद के लिए आम आदमी पार्टी के राकेश लोहिया ने अपना नाम वापस ले लिया था, जबकि उपाध्यक्ष और इस जोन से स्थायी समिति सदस्य पद के लिए AAP ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। मध्य जोन से उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के प्रवीण कुमार चयनित हुए। जबकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) से भाजपा में शामिल हुए मोलड़बंद से पार्षद होमचंद गोयल मध्य जोन वार्ड समिति से स्थायी समिति सदस्य पद पर चयनित हुए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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