12 साल काम कर रही थी, दिल्ली के डॉक्टर ने अचानक क्यों कर दी मेड की हत्या; बताई वजह
दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में मेड की हत्या मामले में आरोपी डॉक्टर ने खुलासा किया है। डॉक्टर को शक था कि वो घर में जादू-टोना करती थी, जिससे उसके बच्चे की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा था। इसलिए उसकी हत्या कर दी।
दिल्ली के पॉश इलाके में एक डॉक्टर ने घर में काम करने वाली मेड की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने पहले मेड पर बैट से हमला किया और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर इस मामले की पूछताछ की तो डॉक्टर ने वजह भी बताई है। डॉक्टर को लगता था कि उसकी नौकरानी घर पर जादू-टोना जैसी स्थिति बनाती थी, जिससे उसके बेटे की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था।ॉ
‘बेटे की पढ़ाई पर पड़ रहा था असर’
हत्या के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि उन्हें लगता था कि उनकी मेड मीना घर में जादू-टोना जैसी बुरी चीजें लेकर आती थी, जिससे उनके बेटे की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। हालांकि, इस मामले पर जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्यारोपी डॉक्टर ने हत्या के पीछे अभी तक कोई ठोस वजह नहीं बताया है।
मीना को नौकरी से हटाने के लिए भी कहा था
पुलिस में पूछताछ के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले नौकरानी को हटाने के लिए घरवालों से कहा था, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात से आहत होकर डॉक्टर ने नौकरानी पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी और बेटे ने डॉक्टर गुप्ता की मानसिक सेहत को ठीक नहीं बताया है। दोनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी डॉक्टर मेंटल हेल्थ का इलाज करवा रहे थे। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता एंटी डिप्रेशन की दवाएं भी खा रहा था।
मिली जानकारी के अनुसार, डॉक्टर गुप्ता की पत्नी सुबह करीब 10 बजे काम पर चली गई, जबकि डॉक्टर और उसका बेटा घर पर ही थे। इस दौरान करीब 10.30 बजे मीना बाथरूम से कपड़े धुलकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने मीना पर हमला कर दिया। आरोपी डॉक्टर ने पहले बैट से मीना के सिर पर वार किया, जिससे वो नीचे गिर गई। इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो, मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
क्या बोला पीड़ित परिवार
इस मामले पर मीना हरदार के परिवार ने गहरा दुख जताते हुए मामले निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके बेटे रॉबिन ने इस मामले पर बात करते कहा कि घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, अब समझ नहीं आ रहा कि उनकी मां की हत्या क्यों की गई है। बेटे ने बताया कि उनकी मां गुप्ता परिवार के सभी लोगों की बहुत तारीफ करती थीं और अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद के लिए मेहनत से काम करती रहती थीं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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