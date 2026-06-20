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12 साल काम कर रही थी, दिल्ली के डॉक्टर ने अचानक क्यों कर दी मेड की हत्या; बताई वजह

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में मेड की हत्या मामले में आरोपी डॉक्टर ने खुलासा किया है। डॉक्टर को शक था कि वो घर में जादू-टोना करती थी, जिससे उसके बच्चे की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा था। इसलिए उसकी हत्या कर दी।

12 साल काम कर रही थी, दिल्ली के डॉक्टर ने अचानक क्यों कर दी मेड की हत्या; बताई वजह

दिल्ली के पॉश इलाके में एक डॉक्टर ने घर में काम करने वाली मेड की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने पहले मेड पर बैट से हमला किया और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर इस मामले की पूछताछ की तो डॉक्टर ने वजह भी बताई है। डॉक्टर को लगता था कि उसकी नौकरानी घर पर जादू-टोना जैसी स्थिति बनाती थी, जिससे उसके बेटे की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था।ॉ

‘बेटे की पढ़ाई पर पड़ रहा था असर’

हत्या के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि उन्हें लगता था कि उनकी मेड मीना घर में जादू-टोना जैसी बुरी चीजें लेकर आती थी, जिससे उनके बेटे की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। हालांकि, इस मामले पर जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्यारोपी डॉक्टर ने हत्या के पीछे अभी तक कोई ठोस वजह नहीं बताया है।

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मीना को नौकरी से हटाने के लिए भी कहा था

पुलिस में पूछताछ के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले नौकरानी को हटाने के लिए घरवालों से कहा था, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात से आहत होकर डॉक्टर ने नौकरानी पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी और बेटे ने डॉक्टर गुप्ता की मानसिक सेहत को ठीक नहीं बताया है। दोनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी डॉक्टर मेंटल हेल्थ का इलाज करवा रहे थे। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता एंटी डिप्रेशन की दवाएं भी खा रहा था।

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मिली जानकारी के अनुसार, डॉक्टर गुप्ता की पत्नी सुबह करीब 10 बजे काम पर चली गई, जबकि डॉक्टर और उसका बेटा घर पर ही थे। इस दौरान करीब 10.30 बजे मीना बाथरूम से कपड़े धुलकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने मीना पर हमला कर दिया। आरोपी डॉक्टर ने पहले बैट से मीना के सिर पर वार किया, जिससे वो नीचे गिर गई। इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो, मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

क्या बोला पीड़ित परिवार

इस मामले पर मीना हरदार के परिवार ने गहरा दुख जताते हुए मामले निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके बेटे रॉबिन ने इस मामले पर बात करते कहा कि घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, अब समझ नहीं आ रहा कि उनकी मां की हत्या क्यों की गई है। बेटे ने बताया कि उनकी मां गुप्ता परिवार के सभी लोगों की बहुत तारीफ करती थीं और अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद के लिए मेहनत से काम करती रहती थीं।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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