Dogs Will Die Fighting Why Cargivers Said This after Supreme Court Order कुत्ते लड़कर मर जाएंगे; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा क्यों बोले कार्यकर्ता, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDogs Will Die Fighting Why Cargivers Said This after Supreme Court Order

कुत्ते लड़कर मर जाएंगे; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा क्यों बोले कार्यकर्ता

दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई पशु अधिकार कार्यकर्ता, बचावकर्मी और डॉग लवर्स विरोध प्रदर्शन करने इंडिया के सामने पहुंचे।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 10:24 PM
share Share
Follow Us on
कुत्ते लड़कर मर जाएंगे; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा क्यों बोले कार्यकर्ता

दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई पशु अधिकार कार्यकर्ता, बचावकर्मी और डॉग लवर्स विरोध प्रदर्शन करने इंडिया गेट के सामने पहुंचे। उनका आरोप है कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रहीं। कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। ऐसे में कई कार्यकर्ता और केयरगिवर विरोध प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट पहुंचे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस पहुंच गई और लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एक केयरगिवर ने कहा, वे नहीं चाहते कि हम बात करें। मुझे हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि मैं जानवरों को खाना खिलाने का नेक काम करती हूं। वहीं एक केयरगिवर ने कहा, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। हम चाहते हैं कुत्ते सुरक्षित रहें। इतने सारे कुत्तों को रखने के लिए इनके पास शेल्टर होम नहीं है। आखिर में ये सभी कुत्तों को दिल्ली से बाहर फेंक देंगे जहां सभी कुत्ते लड़कर मर जाएंगे।

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों के लिए अदालत के निर्देश को अब तक के सबसे ‘प्रतिगामी विचारों’ में से एक बताते हुए कहा कि इस आदेश से कुत्तों को खाना खिलाने वालों से लेकर पशु प्रेमियों तक सभी में दहशत का माहौल है।

गुरुग्राम स्थित बचाव और पुनर्वास केंद्र, ‘उम्मीद फॉर एनिमल्स फाउंडेशन’ के संस्थापक निखिल महेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एक बचकाना आदेश है, जिसे चुनौती दी जानी चाहिए और निश्चित रूप से दी जाएगी। ऐसे आदेश को लागू करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा ही नहीं है। एमसीडी और अन्य निगम, अगर मैं एनसीआर को भी शामिल करूं, तो कुत्तों की नसबंदी या टीकाकरण ठीक से नहीं कर सकते। अब, वे इतनी बड़ी योजना कैसे बना सकते हैं?

महेश ने कहा, आपको एक विशाल भूखंड की जरूरत होगी। आपको भारी धनराशि की जरूरत होगी। यह एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर गहराई से विचार नहीं किया। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, इससे लोगों और कुत्तों के बीच केवल दहशत ही बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि आदेश आने के बाद से कुत्तों को भोजन देने वालों और चिंतित पशु प्रेमियों की ओर से लगातार फोन आ रहे हैं। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चेतावनी दी कि आवारा कुत्तों को हटाने के कार्य में अधिकारियों को बाधा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।