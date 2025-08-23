dogs lovers protest outside at dog shelter home in delhi rohini area अब दिल्ली के रोहिणी में डॉग लवर का हल्ला बोल; कर दी तगड़ी डिमांड, ऐसे थमा हंगामा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में आवारा कुत्तों के मसले को लेकर डॉग लवर्स का आक्रोश शनिवार को रोहिणी इलाके में देखा गया। उत्तरी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में शनिवार को पशु कल्याण संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आवारा कुत्ता आश्रय स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 08:07 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के मसले को लेकर डॉग लवर्स का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तरी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में शनिवार को पशु कल्याण संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आवारा कुत्ता आश्रय स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन डॉग लवर्स ने जानवरों के प्रति क्रूरता का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कुत्तों को छोड़ने की भी मांग की। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, शाहबाद डेयरी पुलिस थाने में शुक्रवार को सेक्टर 27 में एक कुत्ता आश्रय स्थल के सामने प्रदर्शन होने के बारे में एक कॉल आई थी। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने परिसर का निरीक्षण करने के लिए तत्काल अनुमति मांगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालात को समझते हुए और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौके पर एक पुलिस टीम तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए, पांच-पांच सदस्यों के समूहों को शेल्टर होम का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई। पुलिस ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आश्रय स्थल पर 113 आवारा कुत्ते पाए गए।

अधिकारी ने कहा कि सभी कुत्ते स्वस्थ पाए गए। उनमें क्रूरता या दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं मिला। केवल एक कुत्ता अस्वस्थ पाया गया, जिसका पहले से ही इलाज चल रहा था। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को पूरी बात समझाई गई। इसके बाद जाकर डॉग लवर्स का आक्रोश शांत हुआ। बाद में स्थिति शांत करा ली गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गये।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के आश्रय स्थलों से टीका लगाए गए आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाले अपने 11 अगस्त के निर्देश को ‘बहुत कठोर’ करार देते हुए इसमें संशोधन किया। शीर्ष अदालत ने कुत्तों को नसबंदी के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।