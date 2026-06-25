फरीदाबाद में साइकिल चला रहे बच्चे पर कुत्तों का हमला, 50 से ज्यादा जगह नोंचा; दिल्ली रेफर
फरीदाबाद में लावारिस कुत्तों के एक झुंड ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। कुत्तों के हमले में बच्चे के शरीर पर 50 से ज्यादा घाव आए हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर-70 स्थित मलबरी काउंटी सोसाइटी के लोग लावारिस कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। मंगलवार शाम सोसाइटी में साइकिल चला रहे 10 साल के पार्थ पर 7 से 8 लावारिस कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में पार्थ के पूरे शरीर में 50 से अधिक घाव हैं।
सोसाइटी के लोग उपचार के लिए तुंरत बच्चे को बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया। दिल्ली ले जाते वक्त हालत गंभीर होने पर बच्चे को उपचार के लिए सेक्टर-21ए स्थित निजी अस्पताल में भर्तीं करवाया। जहां बुधवार को कुत्ते के काटने से घायल बच्चे के सिर की सर्जरी की गई।
सोसाइटी के लोगों का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में बच्चों और बड़ों पर कुत्तों के हमले से 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कुत्तों के आतंक से परेशान से सोसाइटी की महिलाओं ने प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलने पर कमर कसी ली और बुधवार सुबह सोसाइटी में मौजूद कुत्तों को बाहर भागने के लिए हाथों में लाठी-डंडे थामे और कुत्तों को भागने के बाद भी रुकी।
सोसाइटी में कुत्ता प्रेमी भी हैं
बता दें कि आईएमटी क्षेत्र सेक्टर 70 में स्थित मलबरी काउंटी सोसायटी में करीब 600 फ्लैट है। जहां पर 3 हजार से अधिक लोग रहते है। इस सोसाइटी में कुत्ता प्रेमी भी हैं, जो लावारिस कुत्तों को खाना सोसाइटी के अंदर खाना खिलाते हैं। उसी वजह से सोसाइटी में कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं।
सोसाइटी के टावर-ए में रहता है पार्थ
सोसाइटी निवासी धीरेंद्र तेवतिया और सरिता के दो बेटे है। उन्होंने बताया कि उनकी छोटा बेटा 10 साल का पार्थ मंगलवार की शाम को खेलते हुए बेसमेंट में दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था। तभी उसकी साइकिल की चैन उतर गई और वह साइकिल की चैन लगाने लगा। इस दौरान बेसमेंट में मौजूद 7 से 8 लावारिस कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पार्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोस्त आए। उन्होंने तुरंत सुरक्षाकर्मी को सूचना की। सुरक्षाकर्मी ने डंडे से कुत्ते को भगाकर पार्थ को बचाया।
बच्चे बाहर खेलने से डरते हैं
सोसाइटी निवासी पूजा ने बताया कि कुत्तों के आतंक की वजह से बच्चे बाहर खेलने से डरते हैं। नगर निगम को इस समय से अवगत कराया गया है, लेकिन वह केवल खानापूर्ति करते हैं। अब सोसाइटीवासियों ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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