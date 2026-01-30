डॉग ट्रेनर ने क्लाइंट की बेटी से किया दुष्कर्म, गंदे फोटो और वीडियो बना करता था ब्लैकमेल
गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के घर पालतू कुत्ते को प्रशिक्षण देने वाले युवक ने कथित तौर पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा।
गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के घर पालतू कुत्ते को प्रशिक्षण देने वाले युवक ने कथित तौर पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि युवती ने मिलने से मना किया तो आत्महत्या कर युवती और उसकी मां को जेल भिजवाने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कौशांबी थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला के पति की मौत हो चुकी है। कुछ समय पहले तक वह वह इसी क्षेत्र में दूसरे मकान में रहती थीं। परिवार में दो बेटियां और ससुर हैं।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2024 में उन्होंने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मुकुल को अपने यहां पालतू कुत्ते को ट्रेनिंग देने के काम पर रखा था। वह सप्ताह में 3 दिन शाम के समय एक घंटे के लिए घर आता था। इसके चलते घर के सदस्यों से उसकी अच्छी जान-पहचान हो गई थी।
आरोप है कि फरवरी 2025 में मुकुल ने उनकी अनुपस्थिति में मौका पाकर उनकी बेटी से दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। साथ ही बेटी को धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद से ही वह युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने लगा।
कुछ समय पहले उन्होंने अपना घर बदल लिया, जिसके बाद आरोपी बार-बार युवती को होटल आने के लिए मजबूर करने लगा। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मुकुल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी ने जुर्म कबूला
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह मूलरूप से कानपुर देहात के मंगलपुर थानाक्षेत्र का रहने वाला है। उसने कुत्तों को प्रशिक्षण देना सीखा था, जिसके बाद वह कई जगह पर यह काम करने लगा। इस दौरान उसने युवती से बात की और फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने आत्महत्या कर फंसाने की धमकी देने की बात भी स्वीकार की है।