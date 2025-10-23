Hindustan Hindi News
दिल्ली में पालतू डॉगी का खाना आवारा कुत्ते को खिलाने पर भड़क गया शख्स, युवक पर चला दी गोली

संक्षेप: विवाद को बढ़ता देख लड़की ने अपने एक दोस्त वरुण उर्फ ​​करण को घर बुला लिया। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आशु चौधरी ने ताव में आकर गोली चला दी, जो कि वरुण के पैर में जाकर लगी। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।

Thu, 23 Oct 2025 08:38 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के अमन विहार इलाके में पालतू कुत्ते का खाना आवारा कुत्ते को खिलाने पर दो बहनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पालतू कुत्ते के मालिक ने गोली चला दी, जो कि झगड़ रही लड़कियों में से एक के दोस्त को जाकर लगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब उन दोनों बहनों में से एक ने पालतू कुत्ते का खाना एक आवारा कुत्ते को खिला दिया। दरअसल वह पालतू कुत्ता आशु चौधरी नाम के शख्स का था, जिसके यहां पर एक बहन नौकरी करती है। अपने मालिक के कुत्ते का खाना आवारा कुत्ते को देने पर वह अपनी बहन पर भड़क गई और दोनों बहनों में झगड़ा शुरू हो गया।

वहीं जब इस बारे में कुत्ते के मालिक चौधरी को पता चला, तो वह भी उस लड़की से आकर झगड़ने लगा। इसके बाद उस लड़की ने अपने एक दोस्त 30 वर्षीय वरुण उर्फ ​​करण को घर बुला लिया। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आशु ने गोली चला दी, जो कि वरुण के पैर में जाकर लगी।

21 अक्टूबर को हुई इस घटना को लेकर पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में वरुण ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई के साथ एक दोस्त (छोटी बहन) के घर गया था, जब उसने आरोपी आशु चौधरी को उससे बहस करते देखा। इसके बाद जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो चौधरी ने ताव में आकर उस पर गोली चला दी, जो कि उसके पैर में जाकर लगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर को पीड़ित के दाहिने पैर में एक छेद जैसा घाव मिला। जिसके बाद आरोपी चौधरी के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए बुधवार को उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद इलाज के लिए वरुण को एसजीएम अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच जारी है।

