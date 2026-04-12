‘नया चलन शुरू हुआ’; आवारा कुत्तों को 'हटाने या कंट्रोल करने' वाले दिल्ली LG ऑफिस के निर्देश पर भड़के डॉग लवर
आवारा कुत्तों के संबंध में दिल्ली एलजी ऑफिस की तरफ से हाल ही में आए एक निर्देश पर डॉग लवर्स ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हर छोटे-बड़े कार्यक्रम के लिए कुत्तों को पकड़ने का अब नया चलन शुरू हुआ है, जो क्रूर है।
राजधानी में आवारा कुत्तों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ऑफिस की तरफ से हाल ही में आए निर्देश पर डॉग लवर्स और एनिमल वेलफेयर कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हर छोटे-बड़े कार्यक्रम के लिए कुत्तों को पकड़ना अब यह चलन बन गया है, जो क्रूर है। उन्होंने सुझाव दिया कि पशुओं को हटाने के बजाय कार्यक्रम स्थल के चारों ओर बैरिकेड कुछ अस्थायी इंतजाम किए जाने पर विचार किचा जाना चाहिए। दरअसल, एलजी ऑफिस ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से रविवार को होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से आवारा कुत्तों को ‘हटाने या नियंत्रित करने’ के लिए कहा है। इस मामले पर टिप्पणी के लिए जब एलजी ऑफिस से संपर्क किया गया तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, एमसीडी के वेटरनरी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि उस इलाके से किसी भी कुत्ते को नहीं उठाया गया है। अधिकारी ने कहा, “एआई समिट के लिए आवारा कुत्तों को उठाने के बाद से कुत्तों को पकड़ने का कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है। जब भी हमें कोई शिकायत मिलती है, तो हम कुत्तों को पकड़ने का अपना नियमित काम जारी रखते हैं। हालांकि, कुत्ते पकड़ने वाली एक टीम रविवार को महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जाएगी।”
लेटर में क्या कहा गया
10 अप्रैल के लेटर के मुताबिक, एलजी सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी (प्रशासन) ने एमसीडी साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर को कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए तय समय सीमा के भीतर इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए। डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से जारी निर्देश में LG की देखरेख में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम को देखते हुए पार्क के अंदर और आस-पास मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग और फ्यूमिगेशन करने की भी बात कही गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, राजनयिकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
एचटी को मिली लेटर की एक कॉपी में लिखा है, “यह अनुरोध किया जाता है कि पार्क और उससे सटे कार्यक्रम स्थल में आवारा कुत्तों को हटाने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए कृपया उचित कदम उठाए जाएं, ताकि कार्यक्रम की सुरक्षा, संरक्षा और सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस मामले को अत्यंत जरूरी और समय-सीमा के भीतर निपटाए जाने वाले मामले के तौर पर देखा जाए।”
कुत्तों को पकड़ने का हालिया चलन क्रूर
एलजी ऑफिस के ओर से आए इस निर्देश पर पशु-अधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पशु अधिकार कार्यकर्ता अंबिका शुक्ला ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि हर छोटे-बड़े कार्यक्रम के लिए कुत्तों को पकड़ने का हालिया चलन न केवल क्रूर है, बल्कि इसका उल्टा असर भी होता है। इसमें कर्मचारियों और वाहनों का इस्तेमाल उन कुत्तों को पकड़ने में किया जाता है, जिनकी नसबंदी पहले ही हो चुकी होती है, जिससे जानवरों की आबादी पर काबू पाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। शुक्ला ने कहा कि जब हमने यह मान लिया है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण ही उन्हें स्वस्थ और नुकसान न पहुंचाने वाला बनाए रखने का सही तरीका है, तो फिर समय-समय पर इन कुत्तों को वहां से हटाने का क्या मतलब है? इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि इससे मिलनसार कुत्ते भी बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, डर जाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। यह दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें साफ तौर पर नगर निगम के कर्मचारियों को नसबंदी किए हुए कुत्तों को पकड़ने से मना किया गया है।"
नए कुत्तों के आने का खतरा बढ़ता है
जानवरों की देखभाल करने वाली आशिमा शर्मा ने कहा, “जब उन कुत्तों को हटा दिया जाता है जो नसबंदी करवा चुके हैं और किसी इलाके से अच्छी तरह परिचित हैं, तो नए कुत्तों के आने का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि ये नए कुत्ते उस जगह से अनजान होते हैं और इसलिए घबराए हुए रहते हैं, तो उनके बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी हुआ था, जहां 40 साल तक शांति से साथ रहने के बाद, पहली बार वहां रहने वाले नसबंदी और टीकाकरण किए हुए कुत्तों को वहाँ से हटा दिया गया था।"