क्या आपकी बिल्डिंग फायर सेफ्टी नियमों पर खरी उतरती है? इन इमारतों का NOC लेना अनिवार्य
Delhi fire safety standards: दिल्ली की 90 फीसदी इमारतों के पास फायर सेफ्टी का NOC नहीं है। क्या आपकी इमारत का है? अगर नहीं, तो इस खबर में दिए गए बिंदुओं से मिलान कीजिए।
Delhi fire safety standards: क्या आप जानते हैं- दिल्ली की कितनी बिल्डिगों के पास फायर डिपार्टमेंट का NOC है? अगर, नहीं तो आप इसका जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद के मुताबिक, राजधानी की करीब 90 फीसदी इमारतों के पास फायर डिपार्टमेंट का NOC नहीं है। ये स्थिति कितनी भयानक है, इसका अंदाजा हालिया दिनों में हुईं आग की घटनाओं से लगाया जा सकता है। इन घटनाओं को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने फायर सेफ्टी नियमों को लेकर नया पब्लिक नोटिस जारी किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अब कई श्रेणी की इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) लेना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि शहर की बड़ी संख्या में इमारतों के पास फायर विभाग की मंजूरी नहीं है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक, ये नियम पहले भी मौजूद थे। लेकिन, आम लोगों की समझ के लिए इन्हें अब अधिक स्पष्ट और सरल भाषा में जारी किया गया है।
किन इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी?
नई गाइडलाइन के अनुसार इन कैटेगरी वाली इमारतों को FSC लेना होगा।
- रिहायशी इमारतें, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या जिनमें 5 या उससे ज्यादा मंजिलें हों।
- होटल और गेस्ट हाउस, जिनकी ऊंचाई 12 मीटर से अधिक हो या 4 या उससे ज्यादा मंजिलें हों।
- अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जिनमें 2 या उससे अधिक बेसमेंट हों।
- स्कूल, कॉलेज और संस्थागत भवन. जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या फिर उसमें 3 या उससे ज्यादा मंजिलें हों।
- सभी प्रकार के असेंबली भवन जैसे ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल आदि।
- व्यावसायिक भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या 5 या उससे ज्यादा मंजिलें हों।
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल आदि जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या 3 या उससे ज्यादा मंजिलें हों।
- इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और गोदामें, जहां सभी मंजिलों का कुल निर्मित क्षेत्र 250 वर्ग मीटर से अधिक हो।
- खतरनाक श्रेणी वाली बिल्डिंगें जिनका निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से अधिक हो।
अंडरग्राउंड इमारतों के लिए पहली बार स्पष्ट नियम
फायर विभाग के अनुसार पहले दो या उससे अधिक भूमिगत स्तर वाले भवनों के लिए नियम स्पष्ट नहीं थे। अब इन्हें भी फायर सुरक्षा जांच और FSC के दायरे में शामिल कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कितने समय तक मान्य रहेगा FSC?
- रिहायशी भवनों (होटल छोड़कर) के लिए FSC की वैधता 5 साल होगी।
- गैर-रिहायशी भवनों, होटल और गेस्ट हाउस के लिए FSC 3 साल तक मान्य रहेगी।
जिनके पास FSC नहीं है, उन्हें क्या करना होगा?
फायर विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन भवनों के पास अभी FSC नहीं है, वे स्वीकृत भवन नक्शे (Sanctioned Building Plan) के साथ आवेदन करें।
- नया FSC लेने के लिए संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- जिनका FSC समाप्त हो चुका है, वे ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सभी भवनों को National Building Construction Standards-2026 (Part-F) के अनुसार फायर सेफ्टी इंतजाम करने होंगे।
दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि इन नियमों का मकसद लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि आग जैसी आपात स्थितियों में जान-माल के नुकसान को रोकना है। ऐसे में अगर आपकी बिल्डिंग भी ऊपर दी गई किसी श्रेणी में आती है, तो समय रहते फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की स्थिति जरूर जांच लें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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