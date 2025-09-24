दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड डॉक्टर अब नोएडा में नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक

देश के दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड 400 से अधिक डॉक्टर अब गौतमबुद्ध नगर जिले में काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इनके प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अस्पतालों और डॉक्टरों को लिखित नोटिस भी जारी करने शुरू कर दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बारे में पहले भी अस्पतालों और डॉक्टरों को निर्देशित किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने यूपी मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। गौतमबुद्ध नगर जिले में 2000 से अधिक डॉक्टर अलग-अलग अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिक आदि मेडिकल संस्थानों में कार्यरत हैं। इनमें से 400 से अधिक डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चंदन सोनी ने बताया कि यूपी मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड डॉक्टर अब अगर यहां प्रैक्टिस करते मिलते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।