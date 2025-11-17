Hindustan Hindi News
आतंकी लिंक के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों में भगदड़, कइयों ने नौकरी छोड़ी

संक्षेप: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच का असर अब अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिखने लगा है।

Mon, 17 Nov 2025 02:41 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, धनंजय चौहान, फरीदाबाद
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच का असर अब अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिखने लगा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों में भगदड़ मच गई है।

बताया जा रहा है कि 20 से 25 डॉक्टर सुरक्षा और तनावपूर्ण माहौल का हवाला देकर अपने घर लौट गए, जबकि कुछ चिकित्सकों ने नौकरी छोड़ना ही बेहतर समझा। इससे अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी हो गई है। मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

फिरोजपुर कला से खांसी, जुखाम, बुखार का इलाज कराने पहुंचे निर्मल ने बताया कि अस्पताल में पहले जैसी चहल-पहल अब नहीं दिखती। खांसी, जुखाम और बुखार जैसे सामान्य रोगों के मरीजों को भी बिना इलाज ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि वार्डों और ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद कम हो गई है। उन्हें भी बिना इलाज खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

इसी बीच जांच एजेंसियों की गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। सोमवार को यूपी एटीएस की टीम फिर मेडिकल कॉलेज पहुंची। टीम ने लगभग चार घंटे तक परिसर की जांच की और डॉक्टरों व अन्य स्टाफ से बातचीत की। एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों के संभावित संपर्कों और गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई। यूनिवर्सिटी में जारी जांच और डॉक्टरों की कमी से मरीजों में चिंता बढ़ती जा रही है।

