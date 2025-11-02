डॉक्टरों और इंजीनियरों को सिविल सर्विस में नहीं जाना चाहिए : दिल्ली के LG ने क्यों कही ऐसी बात
संक्षेप: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डॉक्टरों व इंजीनियरों द्वारा अपनी फील्ड को छोड़कर सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में जाने पर चिंता जताते हुए इसे देश के संसाधनों की बर्बादी बताया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डॉक्टरों व इंजीनियरों द्वारा अपनी फील्ड को छोड़कर सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में जाने पर चिंता जताते हुए इसे देश के संसाधनों की बर्बादी बताया है। सक्सेना ने कहा कि व्यक्तिगत पसंद मायने रखती है, लेकिन देश को आज ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों की जरूरत है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उपराज्यपाल ने शनिवार को इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIIT-Delhi) के 14वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि जब इंजीनियर और डॉक्टर अपने फील्ड को छोड़कर मैनेजमेंट या सिविल सर्विसेज जैसे एरिया में करियर बनाते हैं तो यह "देश के रिसोर्स की बर्बादी" है।
उन्होंने कहा, "स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देने वाले संस्थानों को ऐसे ग्रेजुएट तैयार नहीं करने चाहिए जो आगे चलकर अपने फील्ड से अलग डिग्री और नौकरियां हासिल करें। यह सच में देश के रिसोर्स की बर्बादी है, जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैनेजमेंट, सेल्स या फाइनेंस में चले जाते हैं। इसी तरह, जब इंजीनियर और डॉक्टर सिविल सर्वेंट बनने का फैसला करते हैं तो यह एकेडमिक ईमानदारी के खिलाफ है।"
उन्होंने कहा कि हालांकि व्यक्तिगत पसंद मायने रखती है, लेकिन देश को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए बेसिक और एप्लाइड रिसर्च में लगे ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संस्थानों और सरकार को मिलकर रिसर्च के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जो खोजों और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की ओर ले जाए।
आईआईआईटी-दिल्ली का 14वां दीक्षांत समारोह; उपराज्यपाल सक्सेना ने 780 स्नातकों को बधाई दी
आईआईआईटी-दिल्ली के 14वें दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों में 780 छात्रों को डिग्री प्रदान की गईं। दिल्ली के उपराज्यपाल और संस्थान के चांसलर विनय कुमार सक्सेना ने सभी स्नातकों को बधाई दी तथा उनकी दृढ़ता और अभिभावकों, मेंटर्स और फैकल्टी मेंबर्स के सहयोग की सराहना की, जिन्होंने उनकी शैक्षणिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया।’ इस समारोह में सक्सेना ने "अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजिस्ट" को तैयार करने में संस्थान के योगदान की सराहना की और समाज के प्रति प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता और सेवा के महत्व पर जोर दिया।