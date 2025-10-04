doctors did not treat my son properly Mother of youth killed in delhi Rohini truck accident मेरा वह इकलौता बेटा था... ट्रक हादसे में लड़के को खोने वाली मां ने रुंधे गले से कहा- डॉक्टरों ने मेरी एक न सुनी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdoctors did not treat my son properly Mother of youth killed in delhi Rohini truck accident

मेरा वह इकलौता बेटा था... ट्रक हादसे में लड़के को खोने वाली मां ने रुंधे गले से कहा- डॉक्टरों ने मेरी एक न सुनी

ट्रक हादसे में एक मां ने इकलौते बेटे को खो दिया। अस्पताल के बाहर मां ने रुंधे गले से कहा कि उनके बच्चे का पैर कट गया था। अब वह इस दुनिया में नहीं है। मां ने इलाज में देरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से तुरंत इलाज करने या निजी अस्पताल में भेजने की बात कही, लेकिन उनकी एक न सुनी गई।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 10:55 PM
share Share
Follow Us on
मेरा वह इकलौता बेटा था... ट्रक हादसे में लड़के को खोने वाली मां ने रुंधे गले से कहा- डॉक्टरों ने मेरी एक न सुनी

दिल्ली में एक ट्रक हादसे में एक मां ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। अस्पताल के बाहर खड़ी मां ने रुंधे गले से कहा कि उनके बच्चे का पैर कट गया था। वह सिर्फ 20 साल का था। अब वह इस दुनिया में नहीं है। मां ने इलाज में देरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से तुरंत अपने बेटे का इलाज करने या निजी अस्पताल में भेजने की बात कही, लेकिन उनकी एक न सुनी गई।

दिल्ली के एक अस्पताल के बाहर खड़ी ममता रोहिणी में मूर्ति विसर्जन जुलूस से लौट रहे एक ट्रक के पलटने के बाद के पलों को याद कर रही थीं। इस हादसे में उनके बेटे अनमोल की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। ममता ने अस्पताल के बाहर अपने आंसू रोकते हुए कहा कि ड्राइवर नशे में था, फिर भी उसे गाड़ी चलाने पर मजबूर किया गया। हादसे में कई लोग घायल हुए। मेरे बच्चे का पैर कट गया... वह सिर्फ 20 साल का था। मेरा एक ही बेटा था और अब वह नहीं रहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बार-बार की गई मिन्नतों के बावजूद अस्पताल में उनके बेटे का तुरंत इलाज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उसका ठीक से इलाज नहीं किया। मैं उनसे (डॉक्टरों से) कहती रही कि मेरे बेटे को किसी निजी अस्पताल में भेज दें, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी।

अनमोल के भाई अमन ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब परिवार मूर्ति विसर्जन जुलूस से लौट रहा था। उन्होंने घटना को याद करते हुए कहा, "हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ आई चार-पांच महिलाएं गायब थीं। हम उन्हें वापस लाने के लिए मुड़े और मोड़ लेते समय हमारी गाड़ी पलट गई। यह एक भयानक हादसा था।"

अमन ने आरोप लगाया कि मैंने अपने भाई का पैर अपने सामने कटते देखा। वह बहुत दर्द में था। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां के कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे थे। अनमोल पानी मांगता रहा, लेकिन उन्होंने उसे पानी भी नहीं दिया।

उन्होंने दावा किया कि अनमोल को आईसीयू में ले जाने से पहले घंटों बाहर रखा गया था। उन्होंने कहा कि उनकी मां उससे मिलना चाहती थीं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। हम इस हादसे और अस्पताल में हुए इलाज की उचित जांच चाहते हैं। शाहबाद डेयरी के स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की है। अनमोल अपने परिवार के साथ शाहबाद डेयरी में रहता था।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले शिक्षक योगेश ने कहा कि जब ट्रक पलटा, तो कई युवा घायल हो गए। उनमें से एक हमारा लड़का अनमोल था। योगेश ने आरोप लगाया कि अनमोल लगभग ढाई घंटे तक होश में रहा, लेकिन उसे उचित देखभाल नहीं मिली। उसे बिना इलाज के बाहर रखा गया। अगर समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाती, तो उसकी जान बच सकती थी। लोगों ने इलाज में कथित लापरवाही की जांच और अनमोल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुरंत जारी करने की मांग की है।

बता दें कि शुक्रवार को रोहिणी के सेक्टर-28 में केंद्रीय विद्यालय के पास मूर्ति विसर्जन जुलूस से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक पलट गया था। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने कहा कि ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाहरी उत्तर दिल्ली के डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने कहा कि घायलों और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।